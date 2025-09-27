La soap turca Innocence ha abbandonato qualche settimana fa il suo posto nel weekend pomeridiano di Canale 5 per trasferirsi sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Qui vengono resi disponibili ogni sabato – allo scoccare della mezzanotte – tre nuovi episodi inediti che possono essere visti in qualsiasi momento. Ma cosa accadrà nelle puntate disponibili dal 27 settembre della serie tv turca con Deniz Çakır e İlayda Alişan? Scopriamolo insieme.

Innocence, trame del 27 settembre: Ela decide di affrontare la commissione

I tre episodi disponibili in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 27 settembre mostreranno una tensione sempre più crescente con l’avvicinarsi della data in cui Ela dovrà sottoporsi a una valutazione psichiatrica.

Ilker sarà ancora sconvolto per le parole del padre, mentre Ela – dopo aver affrontato la tempesta mediatica, essere stata costretta a lasciare la scuola e rifugiarsi nella casa al mare dei genitori – si dichiarerà pronta ad affrontare la commissione.

Ilker informerà Hale della scelta della ragazza.

Anticipazioni Innocence: chi ha diffuso notizie diffamatorie su Bahar?

Un’altra storyline si svilupperà parallela a quella di Ela, e vedrà protagonista Bahar. Quest’ultima, dopo la pubblicazione di un articolo diffamatorio che la riguarda, vorrà vederci chiaro. Insieme a Timur cercherà di scoprire chi sia l’autore della fuga di notizie riservate riguardanti il loro matrimonio.

L’articolo di giornale l’avrà dipinta come un mostro, come un’approfittatrice, e Bahar non sarà disposta ad accettare questa etichetta che altri le avranno cucito addosso.

Il mistero sulla morte di Sertac nei prossimi episodi Innocence

Nel frattempo un’altra vicenda terrà i fans di Innocence con il fiato sospeso: chi ha ucciso Sertac? Mentre la verità su quanto accaduto sembrerà ancora molto lontana, i protagonisti continueranno a diffidare l’uno dell’altro.

Ognuno di loro saprà che – finché non sarà fatta chiarezza – non potrà sentirsi davvero al sicuro.