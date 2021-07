Dalle presentazioni dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2021 2002 abbiamo appreso che Ilary Blasi sarà al timone di un nuovo format che si chiama Star in the Star. Una sorta di Cantante Mascherato e Tale e Quale show fusi assieme che darebbero vita ad una nuova sfida per Lady Totti.

Star in the Star, nuovo programma Mediaset con al timone Ilary Blasi

Il nuovo programma condotto da Ilary Blasi vede protagonisti dei personaggi famosi che si mettono in gioco come cantanti, riproducendo nella voce e nel look, star della musica nazionale e internazionale. Nel programma è presente anche una giuria che ha il compito di scoprire la loro vera identità.

Quando inizia e quando andrà in onda Star in the Star?

Ma quando inizia Star in the Star? La data di messa in onda non è stata ancora resa nota ma con buona probabilità prenderà il via a Settembre, con l’inizio della nuova stagione televisiva 2021 2022 nella serata del giovedì.

Come funziona? Il Meccanismo del gioco

Come dicevamo ad apertura di questo articolo, il format ricorda molto da vicino “Tale e Quale Show” e “Il Cantante Mascherato”. Star in the Star è appunto un mix delle due trasmissioni dove dei personaggi famosi si mettono alla prova con delle imitazioni canore delle star più famose però camuffate ovvero con una maschera che non li rende riconoscibili. A questo proposito c’è una giuria che ha il compito di individuare chi si cela dietro le maschere. In ogni puntata, il concorrente che avrà convinto di meno, sarà invitato dai giudici a buttare la maschera nel momento del “Face Off”.

Qual è la giuria di Star in the Star?

Tra i giudici ci saranno Marcella Bella (già giudice/coach di un altro programma incentrato sulla musica, “Ora o mai più” alla cui conduzione c’era Amadeus) e Andrea Pucci. In via di definizione il terzo giudice mentre potrebbe esserci anche un possibile quarto giudice (nel format originale, sono in tre).

Scelta Ilary Blasi come conduttrice

Star in the Star è sicuramente una novità nei palinsesti Mediaset 2021 2022 e c’è molta attesa nel vedere all’opera Ilary Blasi confermata alla conduzione. Sarà interessante capire come si muove Lady Totti in un programma che non è un reality, dove l’abbiamo vista finora. Ovvero Il Grande Fratello Vip – che nella nuova stagione torna sempre con Alfonso Signorini – e L’isola dei Famosi. Senza dimenticare Eurogames che tuttavia non ebbe gli ascolti sperati.

Star in the Star, prodotto da Banijay, è un format internazionale che in Germania va in onda con il nome di “Big Performance” con la conduzione di Michelle Hunziker.

Chi sono i concorrenti di Star in the Star?

Non si conoscono ancora i nomi del cast che andrà a gareggiare nel nuovo programma di canale 5, Star in The Star. Ovviamente non mancheranno volti noti, ma ancora il cast è in via di definizione e non ci è dato sapere.

La conduzione del format prima di andare a Ilary Blasi, stando alle indiscrezioni trapelate in rete, era stata offerta a Lorella Cuccarini e Paolo Bonolis, ma entrambi hanno declinato l’offerta. Non ci resta che vedere la messa in onda per sapere come sarà il programma e come se la caverà la nostra amata Ilary Blasi.