Palinsesti Mediaset 2021 2022: tutte le novità che vedremo in tv

Palinsesti Mediaset 2021 2022: Pier Silvio Berlusconi ha ufficialmente presentato la prossima stagione televisiva dell’ammiraglia del Biscione che torna in video con tantissime novità. Curiosi di scoprirle?

Palinsesti Mediaset 2021 2022: cosa vedremo in tv

Dopo giorni di attesa sono stati resi noti i Palinsesti Mediaset 2021 2022. Pier Silvio Berlusconi, alla presenza di Mauro Crippa, Marco Paolini e Alessandro Salem, ha presentato tutte le novità per la stagione televisiva 2021 2022 delle reti Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Le reti del Biscione hanno in serbo tantissime novità per i telespettatori pur confermando volti e programmi di successo che da sempre sono campioni d’ascolti.

Durante la conferenza stampa di presentazione del Palinsesto, Pier Silvio Berlusconi ha parlato delle enormi difficoltà incontrate durante questo anno segnato dalla pandemia di Coronavirus:

E’ stato un anno complicatissimo anche per Mediaset. Dopo l’arrivo del Covid abbiamo avuto paura, ma abbiamo trovato uno spirito di squadra e una capacità di decidere e agire che mi ha sorpreso. Abbiamo chiuso il 2020 molto al di sopra delle nostre aspettative. Abbiamo trovato nuove efficienze un po’ ovunque. Da quest’anno, così complicato e terribile, usciremo facendo di un male un bene. Possiamo guardare al futuro in maniera tranquilla.

Non solo, Pier Silvio Berlusconi ha anche sottolineato come gli ascolti siano stati migliori rispetto alle aspettative iniziali confermando che “i costi sono tutti sotto controllo”. Tra le reti Mediaset è Canale 5 a svettare conquistando principalmente il pubblico femminile, anche se l’obiettivo è quello di crescere attirando l’attenzione anche di un pubblico variegato e completo. Tra le novità in arrivo nella prossima stagione televisiva, Pier Silvio ha annunciato: ”

Puntiamo sulla varietà: avere dei prodotti sempre diversi. Abbiamo aperto la strada ad una serie di eventi che vanno da 1 a 4 puntate, che vorremmo tenere in onda in maniere costante. Vogliamo eventi tutte le settimane.

Nella squadra di Mediaset confermati: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Piero Chiambretti, Nicola Savino, Ezio Greggio, Roberto Giacobbo, Barbara d’Urso e Michelle Hunziker. Si tratta di nomi importanti che da anni sono il cuore dell’azienda.

Ma passiamo alla presentazione ufficiale del Palinsesto di Canale 5 suddiviso per giorni.

Palinsesto Canale 5 2021 2022: le novità e cosa vedremo in tv

Canale 5, la punta di diamante di Mediaset, riaccoglie in squadra Enrico Papi che condurrà “Scherzi a parte“. Confermata poi la domenica sera Michelle Hunziker al timone della terza edizione di “All Together Now“, ma anche di due puntate speciali dedicate ai bambini “All Together Now Kids” in onda durante il periodo natalizio.

Il lunedì sera torna il “Grande Fratello Vip 6″ condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Previste 13 puntate e 8 raddoppi per il reality show, ma nel caso dovesse funzionare potrebbe allungarsi come è successo lo scorso anno.

Martedì sera appuntamento prima con lo sport: la Champions League e a seguire con gli Speciali di Caduta Libera e la messa in onda di film in prima visione. Il mercoledì sera è interamente dedicato alle fiction Mediaset: da “Luce dei tuoi occhi“, “Giustizia per tutti” e “Una famiglia per bene“.

Ecco la prima novità importante nel Palinsesto di Canale 5 2021 2022: il giovedì sera appuntamento con la serata eventi: si parte con “Star in the star“, il nuovo talent show condotto da Ilary Blasi, due serate evento dedicate alla grande Iva Zanicchi, il ritorno di Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio e uno speciale dedicato alla straordinaria carriera di Claudio Baglioni.

Il venerdì sera appuntamento bis con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, mentre il sabato sera confermatissimo “Tu si que vales” di Maria De Filippi.

Attenzione, Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa ha precisato: ”

Le serate sono indicative, ma siccome il palinsesto è materia viva, siamo pronti a cambiare a seconda delle necessità.

Infine la domenica sera appuntamento con “La domenica del villaggio” che sostituisce “Live non è la D’Urso”. A seguire “Avanti un altro pure di sera“.

Da gennaio 2022 , Canale 5 conferma al lunedì l’appuntamento con “Grande Fratello Vip 6” e a seguire è stato annunciato il possibile ritorno de “La talpa” con Pier Silvio Berlusconi che ha sottolineato “tutti i diritti italiani per tutte le piattaforme sono nostri per 6 edizioni e 6 anni“. Possibile anche il ritorno da marzo-aprile della nuova edizione de “L’isola dei famosi“. Al martedì sera , invece, dovrebbe arrivare nel 2022 un nuovo programma firmato Maria De Filippi, le partite di Champions League e alcuni speciali.

Il mercoledì sera del 2022 è dedicato alle fiction con “Tutta colpa di Freud“, “Fosca“, “Destini in fiamme“, “L’ora” e “Buongiorno Mamma 2“. Gli speciali da gennaio 2022 passano al giovedì con in programma “Felicissima Sera” di Pio e Amedeo, uno speciale in due puntate di Michelle Hunziker, il concerto celebrativo per i 70 anni di Renato Zero e “Speciale Big Show” ancora da confermare.

Il Grande Fratello Vip 6 di Signorini possibile sia confermato anche i primi venerdì sera del 2022 . A seguire si sta valutando la possibilità di far tornare “La talpa” e di inserire la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. Infine i sabato sera del 2022 sono tutti di Maria De Filippi: prima il people show “C’è posta per te” e poi il serale di “Amici“.

Poche le novità nel DAYTIME di Canale 5 con il ritorno di “Mattino Cinque” affidato a Federica Panicucci e Francesco Vecchi, “Forum“, le soap, il Trono Over e Classico di Uomini e Donne e “Pomeriggio Cinque“.

L’unica grande novità riguarda l’accorciamento di “Pomeriggio Cinque“: il programma di Barbara d’Urso durerà solo 45 minuti. A scontrarsi con la concorrenza, per la precisione “La vita in diretta” di Alberto Matano ci sarà una nuova soap turca. Nel pre-serale confermato prima “Caduta Libera” con Gerry Scotti e poi dal 2022 “Avanti un altro” con Paolo Bonolis.

Infine la più grande novità di Canale 5 riguarda la domenica completamente rivoluzione. Addio a “Domenica Live” di Barbara d’Urso per lasciare spazio a “Scene da un matrimonio” condotto da Anna Tatangelo seguito da “Verissimo” di Silvia Toffanin che raddoppia il suo appuntamento.

Proprio sulla nuova domenica di Canale 5, Pier Silvio Berlusconi ha precisato: ”

Commercialmente non è così importante, ma ritengo sia importante provare a fare qualcosa di diverso rispetto il resto della settimana. Scelta del tutto editoriale. Vogliamo sperimentare nuove cose.

Inutile negare che la presenza in video di Barbara d’Urso viene così ridotta, ma il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset ha elogiato la conduttrice in conferenza:

Ha fatto un lavoro grandissimo. Nei mesi di lockdown e durante l’emergenza sanitaria ho apprezzato il lavoro fatto da Barbara davvero davvero tanto. Barbara rimane nella nostra squadra, continua a fare Pomeriggio Cinque.

Palinsesto Italia 1 2021 2022: le novità e cosa vedremo in tv

Passiamo ora alle novità e ai programmi previsti nel Palinsesto di Italia 1. La domenica spazio a “Mistery Land“, lo spin-off di Freedom, affidato ad Aurora Ramazzotti e Alvin. Il lunedì sera spazio ai film, mentre il martedì andrà in onda prima “Buoni o cattivi” condotto da Veronica Gentili. Poi tornano “Le Iene” senza Alessia Marcuzzi, ma con un cast ancora tutto da definire.

Mercoledì sera appuntamento con “Honolulu“, un nuovo programma comico. Tra le novità “Ritorno a scuola” condotto da Nicola Savino. Si tratta di un programma che vedrà alcuni personaggi famosi confrontarsi tra i banchi di scuola con studenti. Nella primavera 2022, invece, spazio al nuovo talent show “Talentissimo me”

Infine: giovedì sera appuntamento con la serie tv e i film, il venerdì sera con “Le Iene” e il sabato con i film dedicati alla famiglia.

Palinsesto Rete 4 2021 2022: le novità e cosa vedremo in tv

E arriviamo al Palinsesto di Rete 4 per la prossima stagione televisiva 2021-2022. La domenica sera si punterà sui film, lunedì confermata Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro, martedì sera torna Mario Giordano con “Fuori dal coro”.

L’informazione è il fiore all’occhiello della rete visto che il mercoledì sera riconfermato Giuseppe Brindisi al timone di “Zona bianca“, mentre Paolo Del Debbio al giovedì sera con “Dritto e Rovescio“. Infine il venerdì sera la cronaca la fa da padrona con “Quarto Grado” condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, mentre il sabato sera spazio ai film.