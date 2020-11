Torna su canale 5 la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti: “Il Silenzio dell’acqua 2”. Secondo capitolo della fiction coprodotta da RTI e Garbo Produzioni, diretta da Pier Belloni e girata nella provincia di Trieste, tra rocche, borghi e scenari marini mozzafiato. La Angiolini nel ruolo di Luisa Ferrari, vicequestore poco empatica, anzi addirittura antipatica ma che nasconde delle fragilità mai risolte.

Il Silenzio dell’acqua 2: torna su canale 5, quando va in onda?

Da venerdì 27 novembre in prima serata su Canale 5 ritroveremo Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nella fiction tv, Il Silenzio dell’Acqua 2. Come già saprete, il reality di canale 5 Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, non andrà in onda due volte a settimana ma la messa in onda è fissata solo al lunedì sera (a partire dal 23 novembre) per cedere il posto al venerdì all’appuntamento con la fiction.

Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti tornano venerdì 27 novembre con Il Silenzio dell’Acqua 2

Ambra Angiolini dalle pagine di Sorrisi, fa sapere che la sua Luisa, in questa seconda stagione mostrerà tutte le sue fragilità di donna, di madre mancata. L’ occasione le si presenterà quando ritroverà una bambina in un bosco e si legherà molto a questo esserino piccolo e indifeso che il destino le ha messo sulla sua strada.

Il Silenzio dell’acqua 2: anticipazioni e trame dei nuovi episodi

Arriva “Il silenzio dell’acqua 2 e torniamo un anno dopo nel paese immaginario di Castel Marciano e i vicequestori Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) si ritrovano insieme per risolvere il caso legato a un efferato duplice omicidio: quello di una giovane madre, Sara Liverani (Margherita Laterza), assieme al figlio adolescente Luca (Pietro Belloni). La donna è stata uccisa a coltellate, il ragazzo con un colpo d’arma da fuoco.

Le fragilità di Luisa, l’affetto immediato per la bimba Giulia

Luisa, che è una madre mancata, a un certo punto incontrerà la figlia minore di Sara, Giulia (Jessica Claudia Paun), una bambina che ha soltanto 6 anni, un essere indifeso che viene trovato a vagare nel bosco in stato di shock. E con lei creerà subito un legame speciale. Intanto il suo collega è preso da problemi affettivi. Sembrava andare tutto bene con la sua compagna Roberta (Camilla Filippi): lui le ha anche chiesto di sposarla.

Andrea Baldini e le difficoltà con il suo rapporto amoroso: crisi in arrivo?

Ma improvvisamente, dopo quasi 18 anni di assenza, torna a farsi vedere Elio Moras (Stefano Pesce), il padre biologico di Matteo (Riccardo Maria Manera), il figlio di Roberta a cui Baldini ha fatto da padre adottivo. E questo metterà in crisi la famiglia, portando Andrea a confidarsi e ad avvicinarsi sempre di più a Luisa.