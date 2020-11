Ci eravamo abituati al doppio appuntamento settimanale del lunedì e del venerdì, ma dal prossimo 20 novembre il Grande Fratello Vip dimezza la sua messa in onda e lo vedremo solo nella serata del lunedì.

Grande Fratello Vip, ferma la sua messa in onda al venerdì sera: ecco perché

Il reality show più longevo d’Italia, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, non andrà in onda più con un doppio appuntamento settimanale, ma andrà in onda solo nella serata del lunedì. I vertici Mediaset hanno preso questa decisione per dare spazio ad una fiction molto amata dal pubblico: “Il Silenzio dell’acqua” seconda stagione, con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Il Grande Fratello Vip dal prossimo 20 novembre in onda solo il lunedì

Grande Fratello Vip, dimezza anche la seconda regia a causa del covid 19

Il Grande Fratello Vip da sempre presente con due regie nel sito ufficiale a causa dell’emergenza sanitaria è stata costretta a ridurne una e ieri sera tramite un comunicato sui social ha informato il pubblico di quanto sta accadendo.

La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile.

L’appuntamento dunque, con il reality di Canale 5 è con due appuntamenti settimanali fino al 20 novembre, dopo di che l’appuntamento sarà solo uno ed è fissato al lunedì sera. Ricapitolando:

Venerdì 6 novembre sedicesima puntata;

lunedì 9 novembre diciassettesima puntata;

venerdì 13 novembre diciottesima puntata;

lunedì 16 novembre diciannovesima puntata;

venerdì 20 novembre ventesima puntata.

Da lunedì 23 novembre l’appuntamento si rinnoverà ogni lunedì.