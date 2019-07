C’è grandissima attesa per la seconda stagione de “Il silenzio dell’acqua 2“, la fiction di successo con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Al via le riprese dei nuovi episodi dal 16 settembre tra Muggia e Duino, in provincia di Trieste.

Il silenzio dell’acqua 2 stagione: uscita nel 2020

Dopo il grandissimo successo di critica ed ascolti della prima stagione torna nel 2020 “Il silenzio dell’acqua“, la serie Mediaset prodotta in collaborazione con RTI e Velafilm con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini rispettivamente nei ruoli di Andrea Baldini e Luisa Ferrari.

Diretta da Pier Belloni, le riprese dei nuovi episodi cominceranno il prossimo 16 settembre nelle tra Muggia e Duini, le cittadine costiere che danno vita al fittizio paese di Castel Marciano. Considerando l’inizio delle riprese a metà settembre, possiamo tranquillamente ipotizzare che la fiction andrà in onda su Canale 5 solo nei primi mesi del 2020. Bisognerà aspettare un bel pò di tempo per scoprire come è andata a finire tra Andrea Baldini e Luisa Ferrari e soprattutto se tra i due scatterà l’amore.

Il silenzio dell’acqua 2 novità: in uscita un romanzo su Andrea e Luisa

La prima stagione, infatti, si è conclusa lasciando diverse cose in sospese aprendo però nuovi possibili spiragli sul futuro della serie. Andrea Baldini e Luisa Ferrari dovranno affrontare un nuovo caso che li metterà a dura prova coinvolgendo anche il loro legame; non solo, la Ferrari si troverà ad affrontare alcuni fantasmi del passato.

Una delle novità riguardanti la fiction campione d’ascolti di Canale 5 è l’uscita di un romanzo scritto da Andriano Barbone che tratterà della storia di Luisa e Andrea. Una sorta di collegamento tra la prima e seconda stagione ispirato a Valenti e Ludwigg, considerati i nuovi Fruttero e Lucentini del giallo italiano. Cosa dovremo aspettarci? Il libro giocherà un ruolo fondamentale nel chiarire alcuni dei misteri della fiction andando anche ad approfondire il lato caratteriale e psicologico dei protagonisti.