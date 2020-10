The Voice Senior nuovo talent musicale, al cui timone ci sarà Antonella Clerici si prepara al debutto a novembre su Rai 1. Si fanno già dei nomi per il ruolo dei candidati coach che avranno il compito di giudicare i cantanti che si avvicenderanno sul palco. Vediamo di scoprire di chi si tratta.

I candidati al ruolo di coach nella prima edizione di The Voice Senior

Il nuovo talent dell’ammiraglia Rai debutta a novembre e già spuntano i primi nomi dei probabili coach. Già precedentemente vi avevamo informato che Albano in compagnia della figlia Jasmine potrebbero il primo giudice del talent. Così come accadde qualche anno fa a The Voice of Italy, dove nel ruolo di giudice – in coppia – c’erano Roby Facchinetti e il figlio Francesco. Certo si rischia sempre un po’ quando padri e figli devono giudicare: sono due generazioni a confronto. Da una parte l’esperienza e il metodo, dall’altra la freschezza, la modernità è l’innovazione.

The voice senior: i candidati coach del nuovo talent di Rai 1

Per il ruolo di coach nella prima edizione di The Voice Senior, come anticipato da Blogo, spuntano i nomi di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Marco Masini e Giusy Ferreri.

– Loredana Bertè non ha bisogno di presentazioni: giudice speciale per parecchi anni del Talent Amici di Maria de Filippi sulle reti Mediaset e di Ora o mai Più sulla Rai con la conduzione di Amadeus, ha dimostrato di essere un valido elemento. Preparata, puntuale, precisa e senza peli sulla lingua.

– Gigi D’Alessio ha partecipato ad una precedente edizione di Voice, quella del 2019 su Rai 2, dove a condurre era Simona Ventura. D’Alessio stupì tutti – in positivo – nel suo ruolo di coach che condivideva con Elettra Lamborghini, Morgan e Gue Pequeno.

– Marco Masini già visto nel corso di Ora o mai più, sempre su Rai 1 dove portò alla vittoria la sua pupilla, Lisa.

– Giusy Ferreri che nel talent ci è nata: a X Factor. Ha poi rivestito il ruolo di insegnante nel talent Amici.

Quindi, facendo un breve riepilogo i nomi più probabili per il ruolo di coach a Voice Senior sarebbero quelli di Albano (con figlia Jasmine), Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Marco Masini e Loredana Bertè.

The Voice Senior: il format come è strutturato

The Voice Senior è un programma televisivo che si basa su un format olandese di ricerca di talenti dove la partecipazione è aperta solo agli anziani di oltre sessant’anni.

Lo spettacolo si compone di quattro diverse fasi: Blind Audition, Battle, Knockouts e Live Finale. ma non sappiamo se in Italia verranno rispettate queste 4 fasi o il talent sarà rimodulato per il pubblico italiano.

The Voice Senior: quando in tv?

The Voice Senior, partirà venerdì 20 novembre in prima serata su Rai1, subito dopo la fine di Tale e quale show, in onda da Milano con Antonella Clerici.