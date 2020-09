The Voice Senior il nuovo format di Rai 1, dove i protagonisti sono gli over 60 sta per prendere forma. Alla conduzione troviamo Antonella Clerici, che partirà anche lunedì 28 settembre con il programma E’ Sempre Mezzogiorno, ed è stato svelato il primo coach

The Voice Senior subentra a The Voice of Italy: sul palco gli Over 60

Come già saprete, The Voice of Italy non fa più parte dei programmi Rai. Nonostante il discreto successo dell’ultima edizione che presentava Simona Ventura, non è stato riconfermato. Al suo posto subentra, ma stavolta sull’ammiraglia Rai, The Voice Senior al cui timone è stata scelta Antonella Clerici. Cosa ci riserverà questo nuovo talent canoro? Di certo sarà interessante osservare sul palco gli Over 60 che, diciamolo, in tv riscuotono un discreto successo.

Basti pensare a Gemma Galgani che imperversa in tv nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne oppure alla Contessa De Blanck, che è molto apprezzata come concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip.

The Voice Senior, rivisitato e corretto per il pubblico di Rai 1

Se immaginiamo The Voice Senior come The Voice of Italy, sbagliamo di grosso. Perché non ci saranno le Blind Auditions, le Battles, i Knockout, e Live Show: punti salienti del precedente talent.

Il programma sarebbe in fase di scrittura e sono previste 5/6 puntate. Ma è stato svelato il primo coach che avrà il compito di giudicare i “ragazzi” che si alterneranno sul Palco.

Albano, primo coach di The Voice Senior

Il primo Coach è Albano e a svelarlo è stato il cantante di Cellino al settimanale Sogno.

“La musica purtroppo è momentaneamente morta. Meno male che abbiamo questo patrimonio antico. Tra gli artisti di musica leggera, sono tanti quelli che stimo: da Celentano a Morandi a Ranieri a J-Ax e Rovazzi.

Gente bravissima e interessante, nonostante la diversità di generi musicali (…) Mia figlia Jasmine ha fatto un brano rap che ha già più di 260 mila visualizzazioni, e lei ha 600 mila follower.

Si è messa in contatto con il mio direttore artistico Alterisio Paoletti, lui ha preparato la base e per il resto lei ha fatto tutto da sola. Ai miei tempi c’era a Milano, a via dei Piatti, una casa discografica che metteva a disposizione un gabbiotto. Entravi lì e con tremila lire potevi farti un acetato. È così che per la prima volta sentii la mia voce”, ha dichiarato Albano al settimanale.

Albano non è nuovo all’esperienza: nel’edizione del 2018 di The Voice of Italy, presentato da Costantino della Gherardesca è stato seduto sulla poltrona girevole assieme a J-Ax, Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e Francesco Renga.

Quell’edizione fu vinta proprio da una cantante che era nel team di Albano, Maryam Tancredi. A questo punto, dopo Albano chi saranno gli altri coach di The Voice Senior? Vi terremo aggiornati.