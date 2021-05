Dopo aver tenuto con il fiato sospeso per oltre otto anni i migliaia di fans che hanno seguito le vicende di Donna Francisca e degli altri personaggi de Il Segreto, la soap iberica ideata da Aurora Guerra saluterà anche il pubblico italiano il 28 maggio 2021. In Spagna l’ultima puntata era andata in onda su Antena 3 il 20 maggio 2020.

Anticipazioni ultima puntata Il Segreto: posto d’onore nella programmazione Canale 5

Per l’ultimo appuntamento con le vicende di Puente Viejo la rete ammiraglia Mediaset ha previsto la collocazione più prestigiosa del palinsesto. Al suo debutto in Italia nel giugno 2013, Il Segreto, ha occupato la fascia pomeridiana di Canale 5, per poi passare alla prima serata. Nel corso degli anni la soap spagnola ha ottenuto tantissimi apprezzamenti dal pubblico, tanto che per un periodo è stata addirittura sovraesposta e mandata in onda sia il pomeriggio che la sera.

Solo negli ultimi tempi, per lasciare spazio anche a Daydreamer – Le ali del Sogno, la programmazione de Il Segreto era passata a una messa in onda solo la domenica pomeriggio. Ma per gli ultimi episodi la soap torna da protagonista ed occuperà il posto d’onore in prima serata.

Ormai manca davvero poco, dopo l’appuntamento di domenica prossima alle 14,15 circa, i fans si daranno appuntamento a venerdì 28 maggio 2021 alle ore 21,30 per il gran finale de Il Segreto.

Il Segreto ultimi episodi, anticipazioni

L’epilogo de Il Segreto, stando alle prime indiscrezioni, prevede la messa in onda in prima serata delle ultime quattro puntate (dalla 2320 alla 2324). Il finale sarà ricco di colpi di scena e si concluderà in modo drammatico e inaspettato.

Il triangolo amoroso che ha alimentato molte vicende in quest’ultima stagione si risolverà con la presa di coscienza di Rosa, che dopo aver quasi ucciso la sorella Carolina si renderà conto di avere problemi mentali come la madre e deciderà di farsi ricoverare nella stessa clinica psichiatrica in cui era stata ricoverata donna Begona. Ma non sarà solo con il tentativo di uccidere la sorella che Rosa farà esplodere la sua rabbia. Quando la giovane scopre che la madre ha pugnalato a morte Ramon non tarderà a far incolpare Adolfo, per punirlo dell’amore mai corrisposto.

Le ultime vicende non potranno che far riavvicinare Marta e Adolfo. Ora che Rosa ha deciso di farsi ricoverare ci potrà essere un epilogo felice per loro lontano da Puente Viejo? Lo sapremo nell’ultima puntata de Il Segreto.

Nell’attesa potrete rivedere qui le puntate che vi siete persi.