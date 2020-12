Ci avviciniamo sempre più al finale della soap iberica che ha conquistato il cuore di milioni di fans. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci fanno presagire che anche nelle sue battute finali non mancheranno momenti di tensione. Non soltanto assisteremo a clamorose rivelazioni legate a Francisca Montenegro, nonché alla sua morte insieme al marito Raimundo, ma rivivremo un flashback che vedrà di nuovo sugli schermi tanti personaggi del passato. Tra questi non potevano certo mancare Pepa e Tristan, la coppia che ha accompagnato le prime puntate della soap con il loro amore tormentato. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: la vendetta di Don Filiberto

La scoperta del vero volto della dark lady, che per tanti anni ha seminato dolore a Puente Viejo, scatena il desiderio di vendetta di Don Filiberto. Non appena l’uomo viene a sapere che Donna Francisca è in realtà a capo della setta segreta degli Arcangeli decide di vendicarsi provocando un’esplosione che devasta tutto il paese di Puente Viejo.

Il parroco non riesce a perdonare la Montenegro per tutto il male che ha causato negli anni a molti abitanti di Puente Viejo, e per vendicarsi è disposto a mettere in pericolo la vita di tutti i suoi concittadini.

La capacità di distruzione dello scoppio si rivela maggiore di quella provocata anni prima da Fernando Mesia con l’incendio di Puente Viejo. La cittadina viene rasa al suolo e molti degli abitanti muoiono. Tra questi anche Donna Francisca e Raimundo: la Montenegro e l’Ulloa saranno così accomunati dallo stesso destino che renderà così eterno il loro amore.

Subito dopo lo scoppio Francisca, ormai in punto di morte, rivive tutti i momenti salienti della sua vita. E nel flashback che si apre con i suoi ricordi vedremo ancora una volta tanti dei volti più amati della soap spagnola.

Spoiler Il Segreto: Pepa e Tristan ritornano

Esattamente nove anni fa la levatrice Pepa e l’aitante figlio di Francisca, Tristan, hanno dato inizio alle vicende della soap con la loro tormentata storia d’amore. Sono tantissime le storie che si sono intrecciate in questi anni, ma il ricordo di Pepa e Tristan non ha mai abbandonato il cuore dei milioni di fans de Il Segreto.

La storia, scritta da Aurora Guerra, ha così voluto farci un regalo permettendoci di rivivere ancora una volta l’emozione provata in alcune scene della loro love story attraverso le memorie di Donna Francisca, prima di dire definitivamente addio a Il Segreto.

Vi ricordiamo che la soap va in onda ogni giorno alle ore 16,40 su Canale 5. Se vi siete persi una o più puntate potrete rivedere qui tutte le repliche streaming.

