Dopo le puntate di ieri sera, oggi la soap Il Segreto è tornata nel suo habitat naturale: il pomeriggio. Nella puntata di questo mercoledì 22 maggio 2019, infatti, Julieta è rientrata da Las Lagunas con brutte notizie per Severo, mentre, invece, Antolina ha sorpreso Elsa e Isaac insieme. Cosa accadrà ora? Aspettando domani per i nuovi risvolti della trama, ecco qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’intero, ultimo episodio andato in onda su Canale 5.