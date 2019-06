Un addio o un arrivederci? Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 25 giugno 2019, da rivedere in streaming on demand nel video Mediaset pubblicato in apertura: Elsa è sembrata davvero convinta di lasciare Puente Viejo. Nel frattempo, però, un drammatico evento ha sconvolto tutti: il ritrovamento dell’automobile sulla quale viaggiavano i figli di Maria. Per saperne di più, allora, appuntamento a domani, mercoledì 26 giugno, con un nuovo episodio della popolare soap opera di Canale 5.