Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci svelano che presto assisteremo ad una sconcertante rivelazione che la marchesa Isabel De Los Visos farà al figlio Tomas.

Se volgiamo un attimo lo sguardo indietro troviamo tanti episodi in cui la marchesa ha sempre mostrato atteggiamenti più protettivi verso l’altro figlio, Adolfo. Ma a cosa è dovuta questa differenza che Isabel ha sempre posto in essere nei confronti dei due figli? Davanti ad una domanda diretta di Tomas, la marchesa rivelerà al figlio una verità che aprirà in lui nuovi dubbi.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: cosa nasconde Isabel De Los Visos?

Isabel si è sempre mostrata molto più protettiva verso Adolfo piuttosto che verso Tomas, su questo non vi sono dubbi. Anche i fatti più recenti, che l’hanno vista in serio pericolo davanti alle gesta della futura nuora quando questa non ha esitato a puntarle contro un’arma, hanno evidenziato la sua grande preoccupazione per il futuro di Tomas al fianco di una donna come Rosa che mostra segni di evidente squilibrio.

Al contrario la marchesa non si è mai preoccupata eccessivamente del destino dell’altro figlio, Tomas, che non può fare a meno di chiedersi i motivi che stanno dietro questa diversità di trattamento. Durante una discussione con la madre il giovane le chiede quindi apertamente le ragioni di questo suo comportamento e la risposta che riceve apre in lui nuove ipotesi.

Isabel confessa a Tomas di non riuscire a mostrarsi tenera con lui perché ogni volta che lo guarda in faccia rivede Simon Castro, il primo marito che la donna ha sempre disprezzato. La spiegazione della marchesa però fa nascere nel figlio il sospetto che lui e Adolfo non abbiano lo stesso padre e, nonostante le immediate smentite di Isabel, il ragazzo continua a chiedersi se la sua supposizione sia giusta.

Spoiler Il Segreto: chi è il padre di Adolfo?

Tomas, sempre più convinto che il fratello non sia figlio di Simon Castro, inizia a chiedersi chi possa essere il vero padre di Adolfo. Ripensa alle misteriose lettere ricevute dalla madre da un uomo francese, Jean Pierre, ed alla decisione di Isabel di trascorrere le festività natalizie con lui, dimostrando di essergli molto legata.

Chi è quest’uomo misterioso? É Jean Pierre il padre di Adolfo? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora un po’. Le news che arrivano dagli spoiler iberici ci dicono però che presto avremmo modo di conoscere Jean Pierre, che farà il suo ingresso a Puente Viejo creando molto scompiglio. E mentre Il Segreto si avvia verso il gran finale non mancheranno nuovi colpi di scena che potremmo scoprire a poco a poco con le anticipazioni spagnole El Secreto de Puente Viejo.