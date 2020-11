Si avvicina alla conclusione una delle soap più amate degli ultimi anni. L’ultima puntata de Il Segreto è andata in onda su Antena 3 nella penisola iberica il 20 maggio scorso ma Canale 5 trasmette con una differenza notevole dalla Spagna ed il gran finale dovrebbe arrivare a fine anno. Dalla penisola iberica tuttavia giungono notizie sull’epilogo che avrà una delle soap più amate e seguite. Boomerang TV, che produce la serie, aveva promesso che non sarebbero stati lasciati buchi narrativi e che molti personaggi storici della soap sarebbero tornati a salutare il pubblico.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: amore eterno tra Raimundo e Francisca

Nell’ultima puntata de Il Segreto Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro muoiono per mano di Don Filiberto. Il finale choc vede il parroco scoprire che Donna Francisca è a capo di un’organizzazione segreta di arcangeli, che hanno come obiettivo quello di seminare dolore e terrore. Per questo non esita a punirla anche se per farlo deve distruggere Puente Viejo. Dopo essersi confessato mette in atto uno dei più sanguinosi attacchi nella storia di Puente Viejo, che causa la morte di Francisca e Raimundo ma non solo.

In realtà con questo gesto li consegna all’amore eterno, perché i due troveranno la pace e continueranno ad amarsi per l’eternità, in quella villa in cui sono stati a lungo felici.

Dopo la sua morte è proprio la voce narrante di Donna Francisca che ricorda in un lungo flashback, i tanti personaggi che hanno segnato la storia di Puente Viejo, compresi Pepa e Tristan.

Sul finale assisteremo anche alla tanto attesa rivelazione di El Secreto de Puente Viejo, che in realtà riguarda Emilia. A svelarlo sarà proprio la figlia di Raimundo, che parlando con Marcela gli confesserà che sta morendo. Colpita da un gravissimo problema di salute ha scelto di recarsi a Puente Viejo per morire lontano dalla sua famiglia, con la quale non ha voluto condividere la sua malattia. Emilia confessa alla nuora tra le lacrime che le restano pochi giorni da vivere e che non ha voluto far soffrire il marito ed i figli. In realtà ad ucciderla non sarà la malattia ma la violenta esplosione provocata da Don Filiberto.

Spoiler Il Segreto: lieto fine per Marta e Adolfo

Nelle ultime puntate de Il Segreto Rosa mostrerà la sua instabilità psichica cercando di uccidere la sorella Carolina. Questo la porterà a prendere coscienza della sua malattia mentale e ad accettare di entrare in una clinica psichiatrica per farsi curare.

Marta e Adolfo potranno così vivere finalmente il loro amore alla luce del sole, circondati da Don Ignacio e Isabel che nel frattempo avranno fatto pace con un dolce chiarimento, dopo anni di lotte e dissapori.

In attesa di arrivare al gran finale però, cari amici lettori, potete seguire l’appuntamento quotidiano su Canale 5 e rivedere tutte le puntate in replica streaming a questo link.