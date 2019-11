Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda nella settimana da lunedì 18 a domenica 24 novembre rivelano dei grandiosi colpi di scena. Antolina commetterà un’azione inaspettata arrivando a tendere una mano alla sua eterna rivale. Nel dettaglio, la Ramos consegnerà una buona somma di denaro, utile per l’operazione al cuore della Laguna. Intanto, Francisca si deciderà a incastrare Severo una volta per tutte e commetterà un atto scioccante.

Anticipazioni Il Segreto, trame 18-24 novembre

Proseguiranno senza intoppi le indagini sulla violenta esplosione avvenuta nel tragico giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena. La polizia farà analizzare delle impronte presenti sull’ordigno.

Tutti sospetteranno di Severo, persino Carmelo. Francisca coglierà tale opportunità al volo e cercherà di procurarsi le impronte del latifondista allo scopo di incastrarlo!

Raimundo, invece, sarà del tutto convinto dell’innocenza del Santacruz e cercherà un modo per scagionarlo.

Maria Castaneda, sempre più depressa, si ritroverà ad essere consolata dai suoi cari e dagli amici. Fernando le racconterà di quando era bloccato sulla sedia a rotelle e di come un luminare sia riuscito a guarirlo completamente. In questo modo, il Mesia cercherà di spingere la figlia di Emilia a non darsi per vinta e a trovare una valida cura. L’uomo riuscirà a sortire l’effetto sperato, infatti Maria sarà determinata a farsi seguire da qualcuno affinché possa tornare a camminare al più presto. Le ferme convinzioni della Castaneda susciteranno molta incredulità da parte dei medici.

Spoiler Il Segreto: Antolina aiuta Elsa

Durante la settimana ne Il Segreto, vedremo Prudencio decidere di compiere un passo importante. Nel dettaglio, il fratello di Saul dichiarerà il suo amore alla bella Lola, successivamente i due si baceranno appassionatamente.

Antolina, frattanto, deciderà di partecipare alla colletta per aiutare Elsa a pagare la sua costosa operazione al cuore. Per questo motivo vedremo la Ramos consegnare a Isaac del denaro, ma per sostenere l’intervento serviranno altri mille pesetas. Disperato e preoccupato, il falegname non vedrà altra soluzione se non rivolgersi a Prudencio per un prestito.