Garantiscono suspense le anticipazioni de Il Segreto della settimana da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2019. Dopo la terribile esplosione alle nozze di Fernando, Maria apprenderà una brutta notizia sul suo conto. Matias, invece, dovrà affrontare lo stato critico del suo occhio mentre Elsa dovrà sottoporsi ad un delicato intervento al cuore. Francisca deciderà di vendicarsi e mediterà di uccidere Severo.

Anticipazioni Il Segreto, settimana fino al 17 novembre

Maria Castaneda dovrà fare i conti con le terribili conseguenze dell’esplosione avvenuta durante le nozze di Fernando e Maria Elena. Sarà Francisca a riferirle che purtroppo non potrà più camminare a causa di una paralisi. La notizia della sua invalidità scoraggerà la sorella di Matias la quale non riuscirà a trovare pace.

Donna Francisca sarà a dir poco furiosa per quanto accaduto e punterà il dito contro Severo meditando la sua personale vendetta. La matrona lo vorrà morto, a prescindere dalle prove della sua colpevolezza. Raimundo interverrà cercando di placare gli animi della sua consorte.

Spoiler Il Segreto: Elsa pronta ad operarsi ma mancano i soldi

Anche Matias attraverserà dei momenti duri a causa dell’esplosione. Il dottor Zabaleta interverrà prontamente e riuscirà a salvare l’occhio al Castaneda. Arriveranno delle buone notizie anche per Elsa la quale scoverà un luminare capace di salvarle la vita. La Laguna partirà per Madrid assieme a Isaac ma poi scoprirà che l’operazione ha dei costi fin troppo alti. Per aiutare la donna a sottoporsi all’intervento salvavita, Adela e le sue amiche organizzeranno una colletta. Riusciranno a racimolare 4 mila pesetas? Per fare ciò, sarà proiettato in piazza il film con la zia di Matias.

Nel frattempo, Onesimo e Meliton continueranno a corteggiare in maniera serrata la simpatica pescivendola Saturnia. I due uomini arriveranno persino a sfidarsi a duello! Tiburcio proverà a farli rinsavire ma non riuscirà nell’intento. Chi vincerà?

Dolores sarà sempre più furibonda con suo figlio Hipolito e la nuora Gracia poiché prenderanno la decisione di portare la piccola Belen dalla consuocera. Temendo di perdere la nipotina, la donna commetterà una follia rapendo Belen.