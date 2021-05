Andrea Zelletta , Natalia Paragoni, Elena Santarelli e Andrea Damante sono gli ospiti di questa sera, mercoledì 12 maggio, della sesta puntata de Il Punto Z, il late show condotto da Tommaso Zorzi, ogni mercoledì alle 20.45 su Mediaset Play.

La trasmissione è un mix tra talk show, gioco e varietà con ospiti a sorpresa. Stasera come ospiti in studio “Croccantino”, ovvero Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni. La conduttrice e showgirl Elena Santarelli e l’influencer Andrea Damante. A “Il Punto Z” grande spazio anche al gioco e all’intrattenimento. Nei Golden Social, protagonista il mondo del web: Tommaso Zorzi commenta a modo suo i 10 dieci contenuti social (tweet, gif, meme, etc.) più simpatici e ironici della settimana su L’Isola dei Famosi. E ancora, il gioco: in ogni puntata un ospite vip a sorpresa deve indovinare il numero esatto di piselli contenuti in un barattolo (riproposizione con variante del gioco cult dei fagioli, lanciato da Raffaella Carrà a Pronto Raffaella). Questa sera l’ospite in collegamento web è stato Elena Santarelli, mentre in collegamento telefonico, Andrea Damante.

Se vi siete persi la puntata e volete rivederla eccovi il video completo da Mediaset Play Infinity.