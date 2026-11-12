Fans de Il Paradiso delle Signore siete pronti a scoprire le news sulle puntate in onda su Rai Uno dal 16 al 20 novembre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese promette di riservare ai fedelissimi molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Trame settimanali Il Paradiso delle signore (puntate al 20 novembre)

Un calendario con le foto di tutti i dipendenti del Paradiso: è questa l’idea di Roberto per inaugurare il nuovo anno nel modo migliore. Come sempre accade però, anche questa iniziativa non trova tutti d’accordo, ed Elisa non esita a dichiarare che non vi parteciperà.

Nel frattempo Irene decide di non unirsi a Johnny e Barbara per la riunione del movimento studentesco, salvo poi ripensarci. La serata in compagnia degli studenti si rivela piacevole, e Irene – grazie anche a una conversazione con Diana – ha modo di approfondire la conoscenza del mondo universitario, un’esperienza che fa accrescere il suo interesse.

Umberto scopre qualcosa su Nicoletta, e Riccardo pensa che l’informazione appena avuta possa essere un’ottima occasione per poter affrontare finalmente il problema della sua dipendenza.

Tutte le news IPDS: cosa ci attende?

L’invito ricevuto da Simona per partecipare all’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi desta grande curiosità tra le Veneri.

Intanto per Cesare arriva una proposta del tutto inattesa: quella di collaborare con il Paradiso.

Nonostante i ripetuti tentativi, i segnali di cedimento di Riccardo continuano a manifestarsi, tanto che Adelaide – nel tentativo di aiutarlo – è costretta a dover prendere una decisione davvero difficile.

Mentre le Veneri si contendono la possibilità di accompagnare Simona alla mostra, Diana – sfogliando un vecchio diario appartenuto a suo padre – trova finalmente l’ispirazione giusta per rendergli omaggio, e decide di apportare delle modifiche all’abito che ha realizzato Iacopo e che intende indossare per l’evento.

Nel frattempo a Elisa non sfugge l’imbarazzo che scatta tra Irene e Cesare, quando i due posano insieme per una delle foto del calendario. La donna escogita quindi uno stratagemma per evitare che i due ragazzi posino insieme, ma Valter non condivide la sua decisione.

Cos’altro accade nelle prossime puntate Il Paradiso?

Odile prova a sostenere Riccardo durante l’assenza di Adelaide, che rientra a Milano con una sorpresa per lui. Simona ha scelto quale Venere la accompagnerà all’inaugurazione, e Valter la esorta a chiedere aiuto per risolvere il suo problema alla caviglia.

Irene prende in considerazione l’idea di iscriversi all’università.

Riccardo ha finalmente ritrovato la piccola Margherita, ma il suo “compito” non è certo finito: ora deve riconquistare la sua fiducia. Mentre è impegnato in questa impresa, tutt’altro che facile, un piccolo incidente alla bambina rischia di far emergere tutta la sua fragilità emotiva.

Un impegno di Simona rischia di costringere Mirella a rinunciare all’inaugurazione della mostra. Fortunatamente però, la Galbiati trova una soluzione per aiutare l’amica.

Diana si presenta al Circolo con l’abito modificato e – una volta conquistata l’attenzione di tutti – inizia a leggere alcuni passaggi contenuti nel diario del padre.