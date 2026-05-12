Mentre il pubblico di Rai Uno è ancora incollato davanti al teleschermo, in attesa di scorprie gli ultimi sviluppi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore gli attori sono già pronti a tornare sul set per un nuovo capitolo. Le riprese di IPDS 11 inizieranno il 25 maggio. Pronti a scoprire con noi le prime news?

Il Paradiso delle signore 11, riprese al via

Tutto è pronto per l’undicesima stagione de Il Paradiso delle signore, e i protagonisti stanno per tornare sul set. Le riprese prenderanno il via lunedì 25 maggio, e sono molte le novità che arrivano dagli spoiler.

Mentre il pubblico è ancora intento a seguire le ultime vicende della decima stagione, i riflettori sono già pronti a riaccendersi nello studio Videa di Roma per un nuovo capitolo che – almeno stando alle prime notizie ufficiali dal dietro le quinte – promette di regalarci moltissimi colpi di scena.

Il Paradiso delle signore 11: chi rimane e chi lascia la soap di Rai Uno?

I primi rumors sulla soap ambientata nel grande magazzino più amato d’Italia riguardano il cast: squadra che vince non si cambia, e Il Paradiso delle signore ha già dimostrato di essere un prodotto capace di rinnovarsi di anno in anno, e mantenere sempre alta l’attenzione del pubblico. Tuttavia, come sempre accade all’inizio di un nuovo capitolo, ci saranno non solo grandi conferme, ma anche qaulche possibile addio doloroso.

Uno dei volti confermati è quello di Matteo Portelli. Il personaggio tanto amato dal pubblico italiano tornerà anche nell’undicesima stagione: Danilo D’Agostino, l’attore che interpreta il contabile del Paradiso, è infatti già pronto a tornare sul set. Ovviamente è confermata anche la presenza di Adelaide di Sant’Erasmo, Odile e Umberto, custodi di un segreto che potrebbe davvero sconvolgere gli equilibri nell’undicesimo capitolo della serie.

Se da un lato le dinamiche con cui sarà svelato il segreto della paternità di Odile e altri intrighi non ancora svelati potrebbero influire molto sulla presenza o meno degli altri personaggi anche nella nuova stagione IPDS, dall’altro ci sono alcuni volti che sembrano ormai destinati a lasciare definitivamente il cast.

Il Paradiso delle signore 11 potrebbe non vedere più sulle scene Marta, che già nelle ultime puntate è apparsa molto combattuta tra il passato e un nuovo desiderio di indipendenza. Anche Anita potrebbe decidere di lasciare la serie, dopo che nelle ultime puntate di questa stagione ha ricevuto una proposta di lavoro allettante, che però la costringerebbe a trasferirsi lontano da Milano. In questo caso non è da escludere che vi siano nuovi ingressi pronti a sostituire la figlia di Umberto e popolare l’universo delle Veneri.

IPDS 11: nuovi intrighi nella soap di Rai Uno?

La decima stagione del Paradiso si concluderà con molte mezze verità: alcuni tra i più grandi segreti (come quello che riguarda la paternità di Odile) non verranno completamente svelati. Saranno queste le trame conduttrici del nuovo capitolo?

Il grande atelier nasconde ancora molti sotterfugi, e a questi se ne aggiungeranno sicuramente di nuovi. Al momento le trame de Il Paradiso delle signore 11 non forniscono molti dettagli, ma siamo sicuri che anche questo nuovo capitolo troverà molti spunti per tenerci incollati davanti alla TV nei pomeriggi di Rai Uno.