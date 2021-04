Eccoci arrivati alle anticipazioni della trame delle puntate de Il Paradiso delle Signore, che vanno dal 3 al 7 maggio 2021. Cosa accadrà nel magazzino più bello di Milano? Marta e Vittoria si riconcilieranno? Salvatore perdonerà il padre Giuseppe Amato? E Rocco e Irene, riusciranno a farsi perdonare da Maria? Vediamo nel dettaglio quali sorprese e colpi di scena ci aspettano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 3 al 7 maggio 2021. Vittorio vede Marta baciare Dante

La storia d’amore tra Marta e Vittorio sembra giunta al capolinea: Vittorio è furioso, anche se Marta non riesce a capirne il motivo. In verità, il dott. Conti andando a Villa Guarnieri per parlare e recuperare il suo rapporto con la moglie, la sorprende a baciare Dante Romagnoli, il suo rivale. Marta, d’altro canto, inconsapevole di essere stata colta in flagrante, non riesce a capire la rabbia di Vittorio.

Maria è al corrente dei baci di Rocco e Irene e medita vendetta

Ormai Maria è al corrente dei baci che si sono stati tra Rocco e Irene, e nonostante non sia una ragazza vendicativa, medita una rivincita sulla rivale. Non rivolge, infatti la parola all’amica e la sig.na Cipriani non ne comprende la ragione.

Giuseppe Amato, ormai scoperto da Armando confessa a sua moglie Agnese le sue malefatte, deludendola ancora una volta. Ma ad essere deluso è anche Salvatore che gli ha prestato dei soldi con molti sacrifici. Giuseppe, così per recuperare la fiducia e l’affetto del figlio inizia a lavorare in Caffetteria di notte, almeno in parte potrà ripagare il debito al figlio. Salvatore, ha un cuore e d’oro e pare ben disposto verso il padre.

Tra Cosimo e Gabriella pare essere tornato il sereno, ma…

Nel frattempo, i coniugi Bergamini in crisi per via della fissazioni di Cosimo su Umberto Guarnieri, ritrovano una certa armonia e complicità. Ma è solo la quiete dopo la tempesta: il punto di rottura tra i due pare ormai imminente e definitivo.

Tra Vittorio e Marta il clima è sempre più teso. Conti è sempre più adirato per qual bacio che ha visto tra la moglie e Dante. Conti prende una decisione definitiva: rompere definitivamente con Marta. Dopo tuttavia, sente la necessità di sfogarsi con Armando. Ferraris, più maturo ed esperiente di lui, ha un’ottima idea per distrarre il pubblicitario dalle sue pene d’amore.

Marcello Barbieri verso l’arresto: il piano di fuga

Marcello Barbieri, come complice del Mantovano pare non abbia scampo e dovrà tornare in carcere. Il destino, purtroppo gli è avverso ma per il momento, non vuole aggiornare Ludovica sulla situazione che incombe su di lui. Marcello non si arrende, infatti al suo destino e pensa di fuggire all’estero. Gli pare l’unica soluzione per evitare il carcere e Armando sembra appoggiarlo. Intanto Ludovica apprende la terribile verità su Marcello dall’avvocato. Barbieri è nei guai: il suo arresto è imminente. Nonostante il momento veramente difficile, Marcello e Ludovica sono sempre più innamorati.

La decisione di Maria su Rocco e Irene; il filmato per la Sterling

Finalmente Maria prende una decisione: affronta Irene, dicendole i motivi per cui non le rivolge più la parola. La Cipriani è mortificata, e allo stesso tempo deve accogliere le richieste di Rocco per poter (ri)conquistare la Puglisi. Nel frattempo, Marta parla con Dante del filmato che la Sterling ha intenzione di realizzare. Sarebbe un mezzo per presentare il Paradiso delle Signore al pubblico americano facendo così conoscere la storia aziendale del grande magazzino.

Vittorio accetta di lavorare al fianco di Marta e Dante per il filmato

Umberto Guernieri non si rassegna alla fine del matrimonio tra Marta e Vittorio, così incoraggia quest’ultimo a dare un’altra possibilità al loro amore. L’occasione pare la realizzazione del filmato per la Sterling: Conti accetta di lavorare insieme a Marta e Dante. La sua decisione è presa per il bene del Paradiso e a fronte di sue condizioni. L’idea di realizzare un filmato sul grande magazzino da proiettare oltreoceano, rende felicissime le Veneri che accolgono il progetto con notevole entusiasmo.

La cenetta romantica di Rocco e Maria; l’arrivo di Thomas Gallo

Le Veneri, Irene, Stefania e Anna fanno di tutto per organizzare una cenetta romantica per Maria e Rocco. È chiaro che i due ragazzi siciliani sono attratti l’uno dall’altro ma sono troppo timidi. Difatti la serata, si rivela un fallimento totale. Maria ha molti dubbi su Rocco per come è corso tra le braccia di Irene, e ne parla con Anna confidandosi con lei.

Nel frattempo Cosimo Bergamini ancora ossessionato da Achille Ravasi e da quello che il Commendatore Guarnieri può avergli fatto, ingaggia Thomas Gallo l’investigatore italo-americano che arriva in città. Il compito di Gallo è trovare le prove che potrebbero inchiodare il Commendatore. Cosimo incontra Thomas per fare il punto sulla situazione di Umberto.

Marta e Vittorio ritrovano una complicità professionale come ai vecchi tempi

L’arresto imminente di Marcello convince il ragazzo che fuggire da Milano sia la cosa più opportuna. Nel frattempo Vittorio confida a Beatrice che con Marta è tutto finito, nonostante ritrova con la moglie la vecchia intesa e la sintonia professionale seguendo insieme il progetto per la Sterling. Si riavvicinano sorprendentemente. Sono complici e forse la magia dell’amore torna a riaffiorare nei loro cuori uniti da un passato intenso e travolgente.

Rocco disperato per Maria, Irene lo aiuta a conquistarla

Rocco arriva sull’orlo della disperazione: è veramente dispiaciuto di aver messo da parte Maria per baciare Irene. È molto triste e si sfoga proprio con la Venere, che vedendo il ragazzo così scoraggiato ha un’idea volta a aiutarlo a riconquistare Maria. Ci riuscirà?