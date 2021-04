Nelle anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 26 al 30 aprile 2021 si prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. La storyline dei nostri protagoniste è ricca di intrecci: se una storia pare sia finita, all’improvviso si riaccende una fiammella che ci posa essere un risvolto diverso. Cosa succederà ai nostri Beniamini? Scopriamolo assieme.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 26 al 30 aprile 2021. Marta e Vittorio in crisi: Dante ne approfitta

Marta e Vittorio riusciranno finalmente a capirsi? Agnese Amato capirà una volta per tutte che suo marito Giuseppe non quel buon padre di famiglia che tutti credono? Cosimo riuscirà a rassegnarsi? Umberto, rischia che la sua reputazione vada in frantumi per l’accusa choc di Cosimo?

Marta e Vittorio sappiamo che sono in piena crisi coniugale: lei a New York lontana da casa e da Vittorio si lascia travolgere da Dante Romagnoli, che bacia. Anche Vittorio si lascia andare ad un bacio con Beatrice. Ma come sono arrivati a questo punto?

Marta tra le braccia di Romagnoli, Vittorio scioccato

I due sono in crisi e non riescono a venire a capo della situazione. Intanto Dante non molla la presa e continua una corte serrata verso Marta che pare lusingata dalle attenzioni dell’imprenditore americano.

L’uomo, è sempre più determinato a conquistare il cuore della giovane, quindi, decide di parlare alla Contessa Adelaide, chiedendole di mettersi da parte e non ostacolare i suoi piani con la nipote. Nel frattempo, uno strano regalo viene recapitato a Villa Guarnieri: è per Marta e il mittente è Dante. Di cosa si tratta?

Vittorio e Marta sembrano ormai lontanissimi. E Dante prende la palla al balzo per instillare nel cuore e nella mente di Marta, forti dubbi. La ragazza è dentro un vortice e non riesce ad uscirne, e intanto arriva un secondo regalo di Dante a Villa Guarnieri.

La decisione di Vittorio: chiarire con Marta, un prestigioso premio per Gabriella Rossi

Vittorio ci ha pensato e ripensato, e alla fine giunge alla conclusione che non può vivere senza Marta, così si reca a Villa Guarnieri per parlarle, ma si trova di fronte una scena choc!!! La moglie è tra le braccia di Dante e non sa proprio cosa pensare!

La Camera Nazionale della Moda accorda un prestigioso riconoscimento a Gabriella come stilista dell’anno. La donna, naturalmente è felicissima e vorrebbe avere al suo fianco il marito il giorno della premiazione.

Tuttavia Cosimo è sempre preso dai suoi sospetti nei confronti di Umberto e non è del giusto umore. Il rancore per il Commendatore lo macera dentro. A consolare Gabriella ci pensa Salvatore Amato.

Che sia l’inizio di una crisi tra Cosimo e Gabriella?

Cosimo accetta di accompagnare Gabriella per starle accanto il giorno della premiazione al Circolo ma l’evento viene completamente rovinato da una sua scenata di gelosia tremenda.

Bergamini, vede la confidenza e il rapporto d’intesa che c’è tra la moglie e Salvatore Amato, che deve consegnare dei dolci ordinati per l’occasione e va su tutte le furie. Si scatena quindi una scenata di gelosia, tanto che tutti i presenti sono senza parole. Quando tornano a casa Cosimo e Gabriella litigano in un modo tremendo che lascia ben poche speranze al loro rapporto.

Giuseppe Amato messo alle strette da sua moglie Agnese e dal figlio Salvatore

Nel frattempo, Agnese mette alle strette il marito Giuseppe che è costretto a dire al figlio la verità: non potrà restituirgli i soldi del prestito. Salvatore esige una confessione da parte del padre, che arriva. Giuseppe, ormai scoperto racconta dei suoi investimenti in loschi affari con i soldi del figlio. Salvatore rimane disgustato e delusissimo dal padre, che gli fa una promessa: lavorerà di notte nel laboratorio della pasticceria della Caffetteria per cercare di ripagare il figlio. Riuscirà stavolta a mantenere la parola data? Dal canto suo, Agnese è intransigente: obbliga Giuseppe a andare a confessarsi.

Agnese, delusa dal marito rivede Armando Ferraris, e rivivono per un breve istante e bei momenti che hanno vissuto insieme. L’amore tra i due è evidente. La signora Amato, ringrazia Armando per non aver fatto la spia a Vittorio Conti.

Un corteggiatore per Maria Puglisi: Rocco Gelosissimo

Rocco e Irene, intanto, non riescono a trovare un equilibrio per stare insieme dopo essersi baciati. Ma a scombinare tutti i piani, arriva Alfredo Perico, un giovane meccanico che Armando ha chiamato per sistemare le biciclette della squadra del Paradiso.

Il ragazzo, appena vede Maria Puglisi ne rimane folgorato e inizia a corteggiarla. Rocco, a questo punto si ingelosisce e capisce che forse prova dei veri sentimenti per la bella sartina.

Di questa situazione ne fa tesoro Irene, che ne approfitta per scaricare Rocco. La Cipriani ha un piano per far scoccare la scintilla tra Maria e Rocco. Ci riuscirà? Purtroppo però, Maria scopre per caso la verità sul bacio che c’è stato tra Irene e Rocco, e ne resta molto delusa. Basterà questo per allontanarla da Rocco e interessarsi ad Alfredo?

Vittorio Conti, uno zio modello. Beatrice ne rimane colpita

La piccola Serena ha un problema con la recita scolastica di fine anno che viene risolto dallo zio Vittorio che le fa una sorpresa stupenda. Beatrice ne rimane molto sorpresa ed estremamente colpita.

Marcello Barbieri rischia di tornare in prigione?

Per Marcello invece, non c’è via di scampo. Il coinvolgimento con il Mantovano lo inchioda tanto che il carabiniere gli consiglia di costituirsi. Ludovica non lo lascia da solo ma si rivolge a Gianfranco Finzi, un abile avvocato che è anche suo amico chiedendogli di difendere Marcello. Pare ormai scontato che i due si amino e che farebbero di tutto, l’uno per l’altra.

Marta e Federico, nel frattempo, coinvolgono Ludovica nel servizio fotografico volto a pubblicizzare la collezione a marchio Paradiso in America.