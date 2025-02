Il giorno più bello con Stefano de Martino: quando in tv e trama

Stefano De Martino è uno dei protagonisti de ‘Il giorno più bello‘. Il conduttore e ballerino, diventa ora attore nel film che è un remake della pellicola francese “C’est la vie – Prendila come viene”. Scopriamo insieme la trama e quando andrà in onda.

Il giorno più bello: la trama del film con Stefano De Martino

Momento d’oro per Stefano De Martino. Dopo il record di ascolti di Affari Tuoi e il successo di STEP, lo vedremo impegnato per la prima volta sul grande schermo in un film romantico con intrighi ed equivoci. Il presentatore è nel cast de Il Giorno più bello che andrà in onda in prima serata su Rai2 il 28 febbraio 2025 alle ore 21.20.

Ma qual è la trama de Il giorno più bello? Aurelio, un wedding planner che gestisce l’agenzia matrimoniale di famiglia con l’omonimo nome, decide di liquidare la usa società a causa di alcuni debiti. L’unica offerta però è arrivata dal Dottor Musso, padre della sposa per cui l’uomo sta lavorando che lo mette alla prova con il matrimonio della figlia. La sua vita privata non va meglio, è infatti innamorato di Serena, la responsabile del catering di cui è l’amante. La donna è sposata con Giorgio, amico di Aurelio e fotografo.

Il cast del film

Il film è diretto da Andrea Zalone, al suo esordio al cinema dopo essere stato autore tv e spalla comica di Maurizio Crozza. Nel cast vediamo la coppia comica formata da Luca Bizzarri (che interpreta Giorgio) e Paolo Kessisoglu (nel ruolo di Aurelio). Tra gli attori ci sono anche Violante Placido, Carlo Buccirosso, Lodovico Guenzi, Valeria Bilello (Serena) Stefano De Martino (il futuro sposo Pier) e Fiammetta Cicogna (la sposa Chiara).

Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato sociale, è invece un Billy, un cantante che durante la festa scopre che la sposa è una sua ex. La commedia dura 90 minuti.