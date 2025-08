Musica, serie, food, cinema e tanto altro, insieme in un unico evento: il Festival dello Spettacolo. Le diverse anime dell’intrattenimento si fondono in una manifestazione che si terrà a Milano. Scopriamo insieme quando e chi ci sarà.

Nasce il Festival dello spettacolo: gli ospiti presenti

Per tre giorni, Milano diventerà il centro del mondo dello spettacolo. Tv, Sorrisi e Canzoni ha infatti ideato un Festival che vede coinvolte 8 aree tematiche che saranno attive dalle 10 del mattina fino a tarda sera. Presso lo Superstudio Più di via Tortona 27, sarà possibile non solo incontrare personaggi famosi del mondo della musica, del cinema, della televisione, delle serie, dello sport, del food ma anche vedere anteprime, assistere a concerti, masterclass e workshop.

Il Festival dello Spettacolo si terrà il 24, 25 e 26 ottobre 2025 a Milano. Tra i nomi che ci saranno spicca quello di Carlo Conti, Antonella Clerici, Francesca Chillemi, Paolo Del Debbio, Francesca Fagnani, Katia Follesa, Max Giusti, Pino Insegno, Marco Liorni, Gianluigi Nuzzi, Gerry Scotti, Simona Ventura e Carolina Benvenga.

E ancora il cast di “Bake Off Italia – Dolci in forno” e “Casa a prima vista”, gli attori della fiction “Cuori 3” e di “Un posto al sole”, oltre a Salvatore Esposito, Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli. A questi si aggiungono Aldo, Giovanni e Giacomo, Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Stefano Accorsi, Diana Del Bufalo e Marco Giallini. Un elenco non definitivo che vedrà giorno dopo giorno crescere il numero di ospiti.

Nasce la prima edizione de “Il Festival dello Spettacolo", il primo grande evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento: musica, cinema, televisione, serie, sport, food e kids!🤩 L’iniziativa di @tvsorrisi prevede 3 giorni immersivi… — Gruppo Mondadori (@gruppomondadori) July 31, 2025

Tanta musica con concerti serali

Non mancheranno i protagonisti musicali come Alfa, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, e Sarah Toscano. Ogni sera, dalle 21, ci saranno infatti tre concerti. A questi nomi si aggiungono al Festival dello Spettacolo quelli di personaggi noti del mondo del web, della danza, dello sport e food come Benedetta Rossi, Roberto Bolle, Bonan, Fayna e Di Marzio; Giusi Battaglia, Ruben Bondì e Roberto Valbuzzi, Daniele Rossi, Dany Resconi, Lulù Gargari e Lucake.

L’evento è a pagamento ed è possibile acquistare i biglietti su TicketMaster. Il costo per il giorno è di 18 euro mentre quello per tutti e tre i giorni daily (concerti esclusi) è in offerta a 49 euro.