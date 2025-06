Il Digital News Report 2025 dell’Istituto Reuters ha certificato, ancora una volta, la solidità e l’autorevolezza dell’informazione Mediaset nel panorama nazionale. In particolare, i telegiornali Mediaset risultano al primo posto nella classifica della fiducia da parte degli italiani. Un dato che testimonia il rapporto di credibilità costruito negli anni con milioni di spettatori che continuano a scegliere l’informazione del Gruppo come punto di riferimento quotidiano.

Tgcom24 si conferma tra i leader dell’informazione digitale

Anche nell’ambito digitale, Mediaset dimostra una presenza rilevante: secondo lo studio Reuters, Tgcom24 è il secondo sito di informazione più visitato settimanalmente in Italia. Questo risultato rafforza la posizione del brand nei nuovi ecosistemi informativi, dove l’accesso alle notizie è sempre più mediato da smartphone, social media e piattaforme online.

Informazione di qualità in un ecosistema in evoluzione

In un contesto in cui crescono l’uso delle piattaforme social, la fruizione di contenuti video e l’applicazione dell’intelligenza artificiale al giornalismo, l’offerta editoriale Mediaset continua a distinguersi per affidabilità, tempestività e chiarezza. Il Gruppo, guidato da Pier Silvio Berlusconi, si conferma così una voce autorevole e riconoscibile per chi cerca informazione di qualità, capace di adattarsi alle trasformazioni del panorama mediatico senza perdere la propria identità.