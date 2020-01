Gran finale de Il Cantante Mascherato, lo show di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Durante la quarta ed ultima puntata finalmente scopriremo chi si nasconde dietro le maschere del Leone, il Coniglio, l’Angelo, il Mostro e il Mastino Napoletano. Dopo l’uscita di Orietta Berti, Arisa ed Emanuela Aureli, questa settimana scopriremo tutte le identità e il vincitore della prima edizione. Scopriamo le anticipazioni e ospiti della quarta puntata in onda venerdì 31 gennaio 2020.

Il Cantante Mascherato su Rai1: stasera la quarta puntata

Venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 21.30 va in onda la finalissima de “Il Cantante Mascherato”, il talent game show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Al suo fianco cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, llenia Pastorelli, Flavio lnsinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti a cui spetterà il compito di giudicare le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara. Non solo, anche il pubblico da casa ha il compito di valutare le performance canore dei quattro concorrenti in maschera rimasti in gara. E’ tanta la curiosità da parte del pubblico circa le possibili identità delle maschere rimaste in gara; non solo anche sui social è scoppiato un vero e proprio toto-nomi su chi può nascondersi dietro le varie maschere.

Il Cantante Mascherato, la finale: Leone o Angelo?

La finale di venerdì 31 gennaio 2020 si apre con lo spareggio tra il Mastino e il Mostro. Finalmente durante la puntata Milly Carlucci rivelerà chi tra le due maschere accederà alla finalissima incontrando così le tre maschere finaliste del Coniglio, Angelo e Leone. Le quattro maschere rimaste in gara si sfideranno tra loro: Coniglio contro Angelo, mentre il Leone sfiderà il vincitore tra il Maestro e il Mastino. Le due manche saranno entrambe votate sia dalla giuria di qualità che dal pubblico dei social.

Durante la finale torneranno anche Orietta Berti, Arisa ed Emanuela Aureli, i tre personaggi vip che sono stati eliminati e che hanno vestito rispettivamente le maschere dell’unicorno, del barboncino e del pavone.

Chi vincerà la prima edizione de Il cantante mascherato? I riflettori sono tutti puntati sul Leone e l’Angelo, ma le sorprese si sa sono sempre dietro l’angolo!