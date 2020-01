Tutto pronto per il debutto de Il Cantante Mascherato, il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci nella prima serata di Raiuno. Approda per la prima volta in assoluto nel nostro Paese la prima edizione del programma basato sul format originale The King of Mask Singer creato da MBC Korea. Ecco come funziona e tutto quello che c’è da sapere.

Il Cantante Mascherato su Rai1: giudici

Venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 21.25 va in onda la prima puntata de “Il Cantante Mascherato“, il nuovo e attesissimo talent game show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Il format coreano dopo aver conquistato il resto del mondo approda nella prima serata della Rai con quattro imperdibili puntate. A condurre il gioco Milly Carlucci che potrà contare su una giuria composta da cinque personaggi noti del mondo dello spettacolo come Flavio Insinna, Patty Pravo, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Francesco Facchinetti.

I cinque giurati d’eccezione e il pubblico da casa saranno chiamati a votare le esibizioni degli otto concorrenti mascherati; non solo, i giurati hanno anche il compito di cercare di scoprire quali personaggi si nascondono dietro delle simpaticissime maschere da scena cercando di riconoscere la voce del personaggio famoso.

Il Cantante Mascherato, conosciuto in tutto il mondo come The Masked Singer, è il format rivelazione dell’ultima stagione televisiva. Dalla Corea dove è nato ha fatto il giro del mondo conquistando Germania, Francia, Australia, Messico e Olanda e sta per sbarcare in Inghilterra e Spagna.

Il Cantante Mascherato: concorrenti e format

Sul palcoscenico de Il cantante mascherato si esibiranno otto concorrenti famosi la cui identità sarà nascosta dietro otto maschere: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone.

Durante ogni puntata gli otto concorrenti “mascherati” si esibiranno sul palcoscenico e si sottoporranno al voto della giuria d’eccezione e del pubblico da casa. A finte puntata il concorrente che avrà ricevuto meno voti dovrà rivelare la sua identità togliendosi la maschera.

La loro identità è ben segreta: in pochissimi conoscono chi sono davvero gli otto concorrenti famosi di questa prima edizione; basti pensare che anche durante gli spostamenti all’interno delle studio e durante le prove, i concorrenti indossano un casco integrale e un lungo mantello nero per nascondersi accompagnati da una persona di produzione vestita come loro. Non solo, i concorrenti non possono parlare con nessuno e non conoscono l’identità degli altri concorrenti in gara.

Questo clima di segretezza e di mistero rende davvero unico questo show. Il pubblico da casa, oltre a votare le performance canore dei concorrenti, potrà giocare cercando di indovinare chi si nasconde davvero dietro le otto maschere. Ad aiutarli: la voce del cantante, ma anche su una serie di indizi rivelati dalla conduttrice durante le varie puntate.

Intanto ecco alcuni numeri legati agli otto concorrenti mascherati della prima edizione: 46 partecipazioni al Festival di Sanremo di cui 5 vittorie, 250 milioni di dischi venduti, la conduzione di 70 programmi televisivi, 25 film, concerti in tutto il mondo, 107 album pubblicati e milioni di ore televisive. Chi si nasconde dietro le otto maschere de Il Cantante Mascherato?

Non resta che seguire la prima puntata per cercare di indovinare chi sono gli otto concorrenti mascherati! L’appuntamento con Il cantante mascherato è da venerdì 10 gennaio 2020 in prima serata su Rai1!