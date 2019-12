Ida e Riccardo si sposeranno? Sembrerebbe proprio si visto che, durante l’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il cavaliere e la dama si sono lasciati andare ad un lunghissimo bacio tra gli applausi del pubblico e le lacrime dell’amica Gemma Galgani. Al momento però non c’è alcuna data, se non qualche piccola anticipazione rivelata in anteprima da Ida Platano dalle pagine di Uomini e Donne Magazine.

Ida e Riccardo, le ultime news

A Uomini e Donne è riscoppiato l’amore tra Ida e Riccardo. Dopo una serie di tira e molla, le incertezze della dama e le insistenze del cavaliere, la coppia ha deciso di riprovarci con l’inaspettata ed emozionante proposta di matrimonio del bel Riccardo. Una proposta con tanto di anello che, se da un lato ha emozionato il pubblico in studio e da casa, dall’altro ha lasciato attonita Ida che ha reagito con diffidenza.

“Chi mi conosce realmente bene già dalla mia primissima reazione aveva percepito che non avrei mai potuto lasciarlo andare” in realtà precisa la dama dalle pagine di Uomini e Donne Magazine parlando della sua reazione iniziale alla proposta di matrimonio di Riccardo. Una proposta che ha sorpreso tutti, ma che Riccardo Guarnieri ha fatto per un solo motivo:

io realmente la amo, Ida è la donna della mia vita. L’idea è nata perchè avevo bisogno di dimostrarle i miei sentimenti con un gesto forte. Dopo due anni di conoscenza sarebbe stato inutile chiederle di ricominciare. So l’amore che provo per lei, so quello che voglio e so che voglio lei.

Riccardo: “la decisione di sposare Ida”

Nonostante gli errori e le discussioni, che accadono in tutte le coppie, Riccardo ha riflettuto a lungo sulla scelta di chiedere la mano della sua amata:

La decisione di sposare Ida l’ho presa con consapevolezza, io sono convinto che è lei la donna della mia vita e non ho mai pensato, anche durante questa settimana di attesa, di aver fatto un gesto esagerato o eccessivo.

La risposta di Ida Platano inizialmente è stata incerta come ha raccontato la stessa dama di Uomini e Donne dal magazine ufficiale del programma:

Ho avuto un tentennamento, ma in quel momento, in quella situazione, chiunque lo avrebbe avuto. Nonostante tutto in nome del sentimento mi sono detta: vada come vada io ci provo.

Ida non nasconde di essere rimasta scioccata e sconvolta dalla proposta di matrimonio:

mi sembrava una cosa impossibile, ero incredula e non avevo parole. Dopo che io e Riccardo abbiamo parlare fuori dagli studi, sono rimasta zitta per ore: ho bevuto una camomilla e un bicchiere di vino.

Parlando del giorno delle nozze, Ida sta già fantasticando sul vestito da sposa:

in bianco mi sono già sposata, forse cambio colore stavolta. Sicuramente non sarò una sposa classica.

Una cosa è certa Gemma Galgani, la sua grande amica, le farà da testimone:

se ci sarà il grande passo sicuramente si. Ha vissuto con me ogni attimo di questa storia nel bene e nel male e la voglio al mio fianco anche quando sposerò Riccardo.

Che dire, se son rose fioriranno!