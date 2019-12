Ida e Riccardo si danno un bacio interminabile a Uomini e donne. Nella puntata in onda oggi, martedì 10 dicembre 2019, Platano ha fornito una risposta ufficiale alla proposta di matrimonio fatta in studio da Guarnieri, chiarendo che non intende rinunciare al cavaliere. Insomma, i due protagonisti del Trono Over sono tornati insieme? Ecco i video da Witty tv e Mediaset Play, con tutte le ultimissime news raccontate oggi pomeriggio su Canale 5.