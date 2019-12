Oggi Uomini e donne ha “regalato” ai telespettatori una nuova esterna di Ida e Riccardo. Nella puntata in tv questo martedì 10 dicembre 2019, infatti, Platano e Guarnieri hanno commentato così la proposta di matrimonio, tra dubbi ancora da risolvere, certezze d’amore e risposte da condividere. “Non so più niente” le parole della dama. “Se anche questa volta ti ho chiesto di sposarmi è perché ci credo” la replica del cavaliere. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play per rivedere l’intera esterna coi due volti del Trono Over.