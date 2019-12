Ida e Riccardo alle prese con la proposta di matrimonio di lui. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, Guarnieri ha chiesto alla Platano di sposarsi. L’ex cavaliere del Trono Over ha preso coraggio e ha mostrato l’anello a colei che ritiene la donna della sua vita. Almeno per il momento, però, la diretta interessata non ha dato risposta affermativa, scegliendo di ballare con lui e di lasciare lo studio insieme. Ecco il video Witty tv con l’intero momento, trasmesso su Canale 5 dalle ore 14.45 di oggi pomeriggio.