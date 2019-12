Ida e Riccardo sono tornati insieme e si sposeranno? Forse sì, forse no. Le ultime news sulla coppia di Uomini e donne raccontano della proposta di matrimonio avanzata in studio da Guarnieri. Ma qual è stata la risposta della diretta interessata? Per il momento, nessuna. Nella puntata di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, Platano ha dato lo stop definitivo al rapporto, non rispondendo nulla di definitivo alla sorpresa fatta in trasmissione dall’aspirante marito. Ecco i video Witty tv con le immagini del nuovo confronto tra i due.