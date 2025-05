Prime Video presenta il catalogo delle novità di Giugno 2025. Tra numerose serie tv e alcuni film, sulla piattaforma sono previsti dei titoli davvero interessanti. Arriva infatti la seconda stagione di Pesci Piccoli, serie tv dei The Jackal, ma anche Deep Cover – Attori sotto copertura, commedia d’azione con Bryce Dallas Howard, Nick Mohammed, Orlando Bloom e Sean Bean. Scopriamo ulteriori dettagli sui prossimi arrivi.

Prime Video: le novità di Giugno 2025, film e serie tv

Si inizia il 3 giugno con Il Baracchino, la prima serie italiana d’animazione Amazon Original. Composta da sei episodi, è ambientata nel mondo della stand-up comedy. Questo titolo racconta la storia del Baracchino, ex tempio della comicità e luogo ideale per ogni aspirante comico. Caduto in rovina, il proprietario Maurizio (Lillo Petrolo), stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma Claudia (Pilar Fogliati) un’aspirante art-director idealista, non si arrende. Insieme a un gruppo di altri variegati personaggi, Claudia decide di lanciarsi nell’impresa di riportare il locale ai giorni di gloria.

Il 12 giugno arriva Pesci Piccoli 2, la seconda stagione della serie tv con i The Jackal. Si prosegue la vita nella piccola agenzia di comunicazione, Con il solito umorismo che li contraddistingue, unito a riferimenti della cultura millennial, tra nuovi progetti e nuove sfide. Greta, insieme a Fabio, cerca di portare l’azienda ad un livello più alto. Aurora invece, dopo la delusione d’amore che la vedeva protagonista nella prima stagione, decide di concentrarsi di più sulla carriera. Gianluca e Ciro intanto, dovranno confrontarsi con i loro traumi e provare a superarli.

Lo stesso giorno Prime Video rilascia anche Deep Cover – Attori sotto copertura, una nuova commedia d’azione. Nel cast figurano Bryce Dallas Howard, Nick Mohammed, Orlando Bloom e Sean Bean. Questo film segue Kat, insegnante di improvvisazione, che si interroga se abbia perso la sua chance per avere successo. Quando un poliziotto sotto copertura le offre il ruolo della vita, recluta due allievi per infiltrarsi nelle gang londinesi interpretando dei pericolosi criminali. L’imprevisto sarà, ovviamente, dietro l’angolo.

L’estate dei segreti perduti è invece una nuova serie tv disponibile dal 18 giugno. La trama ruota intorno alle vicende di Cadence Sinclair Eastman e della sua ristretta cerchia di amici, soprannominati “I Bugiardi”. I Sinclair, simbolo dell’aristocrazia americana, celebri per la loro ricchezza e il legame invidiabile che li unisce, passano le vacanze estive sull’isola privata del nonno, nel New England. Ma quando accade un misterioso incidente, Cadence si accorge che tutti, compresi i suoi amati amici, sembrano avere qualcosa da nascondere.

Concludiamo con Countdown, un’altra serie in arrivo dal 25 giugno. Composta da 13 episodi, di cui i primi 3 disponibili dal 25 giugno e i successivi in uscita uno ogni mercoledì. La storia segue il detective della polizia di Los Angeles Mark Meachum, interpretato da Jensen Ackles, che deve risolvere un omicidio. A seguito della morte di un agente del Dipartimento di sicurezza interna degli Stati Uniti, Mark viene reclutato all’interno di una task force segreta per indagare sul caso. Ma ben presto, la caccia all’assassino porterà alla luce un complotto molto più inquietante di quanto si potesse immaginare.