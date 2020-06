Dopo il grandissimo successo di “Top Dieci”, Carlo Conti torna in prima serata su Rai1. Questa volta però con le repliche de il meglio di “I migliori anni” che per l’occasione si trasforma ne “I migliori dei migliori anni“. Scopriamo la data di partenza e le anticipazioni.

I migliori dei migliori anni del 2008 torna su Rai1: ecco quando

La Rai punta nuovamente sull’effetto nostalgia con la messa in onda delle repliche de “I migliori dei migliori anni“. Si tratta dello show del 2008 condotto da Carlo Conti riproposto da venerdì 10 luglio 2020 dalle ore 21.25 su Raiuno . Un’occasione speciale per rivedere alcuni dei momenti più belli ed esilaranti di uno dei programmi di maggior successo di Carlo Conti riproposto in otto appuntamenti con il “meglio di” tutte le otto edizioni. Si tratta di un bellissimo viaggio musicale ed artistico alla (ri) scoperta di personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo nel nostro Paese.

Carlo Conti con I migliori dei migliori anni su Rai1

Otto gli appuntamenti proposti in prima serata de “I migliori dei migliori anni” che si preannunciano come un tuffo nel passato. Puntata dopo puntata, infatti, spazio ai ricordi, ma anche alle canzoni del cuore fino a quegli oggetti che hanno rappresentato anni e momenti indimenticabili. Un’occasione speciale per rivivere, tramite filmati d’epoca dalle teche Rai, anni indimenticabili celebrati in studio con la partecipazione di volti noti e personaggi italiani e di fama internazionale.

La prima puntata de “I migliori dei migliori anni” è interamente dedicata al periodo degli anni ’60 con la partecipazione di grandissimi ospiti di fama internazionale come la mitica Gina Lollobrigida, i Ricchi e Poveri, Sandy Marton e Gipsy Kings. Nelle successive spazio agli anni ’70, anni ’80, anni ’90 fino ai giorni nostri.

L’appuntamento con “I migliori dei migliori anni” di Carlo Conti è da venerdì 10 luglio 2020 in prima serata su Raiuno.