Tutti i più amati cartoni animati e i film Disney tornano in Tv a Natale 2021 sulle reti Rai. Come ogni anno, anche per il 2021 il periodo delle feste natalizie, sarà accompagnato dai cartoni animati e film Disney più belli di sempre. La Rai trasmetterà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 una programmazione ricchissima, con tantissimi film d’animazione e live action in prima serata adatti a grandi e piccini. Ecco l’elenco completo con tutti i film Disney di Natale 2021.

I film Disney di Natale 2021 in TV: la programmazione Rai

La Tv si prepara al Natale con una ricchissima programmazione di film e cartoni. Di seguito troverete l’elenco completo con tutti i cartoni animati e i film Disney di Natale 2021, in programma dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 su Rai 1 e Rai 2:

Giovedì 23 dicembre 2021: Alla ricerca di Nemo – Rai 2

Attenzione: la programmazione potrebbe subire variazioni

Anche su Disney+ i film Disney di Natale 2021

La programmazione di film Disney natalizi della Rai non è solo in tv ma anche in streaming. Sulla piattaforma Disney+ sarà possibile trovare Canto di Natale di Topolino, già disponibile, Un Natale per Paperino. Topolino e Minni Il Desiderio di Natale e Natale…di nuovo? disponibile dal 24 dicembre 2021.

Film e cartoni animati (non targati Disney) in TV: la programmazione Rai Natale 2021

In occasione delle feste di Natale 2021/2022, le reti Rai trasmetteranno anche film non targati Disney. Ecco di seguito la lista completa dei film in programmazione:

Mercoledì 22 dicembre 2021

Delitti in Paradiso Speciale Feste – Rai 2

Pinocchio (2019) – Rai 1

The Christmas Waltz – Rai 2

Un Natale senza tempo – Rai 1

A Christmas Carousel – Rai 2

Feliz NaviDAD – Rai 2

Alita: Angelo della battaglia – Rai 3

Attenzione: la programmazione potrebbe subire variazioni.