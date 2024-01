I Fantastici 5, la nuova serie tv con Raoul Bova: quando in tv e cast

Raoul Bova torna in una fiction Mediaset e lo fa con i ‘Fantastici 5‘. L’attore interpreta il ruolo di Riccardo Bramanti in una serie in cui ci sarà ampio spazio allo sport e ai sentimenti. Vediamo insieme di che cosa parla, chi fa parte del cast e quando andrà in onda.

I Fantastici 5 con Raoul Bova: la trama

I Fanstastici 5 è pronto a conquistare il cuore dei telespettatori. L’appuntamento per le prime due puntate della fiction è previsto per martedì 16 e mercoledì 17 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5. Ad avere il ruolo del protagonista è Raoul Bova che dopo il successo di ‘Buongiorno mamma‘ ricopre i panni di un allenatore di alcuni atleti disabili. La serie è stata girata ad Ancona, città scelta anche per il suo Palaindoor, una delle più grandi strutture stabili al coperto di atletica nel nostro paese. Accanto a Raoul Bova infatti ci saranno alcuni velocisti che si devono preparare per partecipare, e vincere, al Campionato Europeo di Atletica. Ma di cosa parla la nuova fiction?

Riccardo ha trascurato la sua vita privata, in particolare sua moglie e le sue due figlie (Anna e Giorgia) per l’atletica e l’allenamento. La donna decide quindi di andare in Germania e porta con sé le due bambine. A seguito della sua morte, Anna e Giorgia tornano come adolescenti nella vita di Riccardo che ormai non sa più niente di loro. Intanto l’uomo allena un gruppo di giovanissimi atleti under 12 in un modesto campetto di provincia. Un giorno una telefonata gli cambia la vita: gli arriva una proposta che non può rinunciare. Si trasferisce quindi al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l’atletica paralimpica italiana per allenare quattro velocisti. L’obiettivo sono gli Europei.

Il cast e il numero di puntate della serie

I Fantastici 5 è coprodotta da Rti e Lux Vide ed è nata da un’idea di Luca Bernabei e Massimo Gramellini. In tutto saranno 8 puntate da 50 minuti. Nel cast come atleti vediamo l’attore Vittorio Magazzù (che interpreta Christian, un atleta in sedie a rotelle), Enea Barozzi, Chiara Bordi e Fiorenza D’Antonio (Marzia, atleta non vedente). Accanto a Raoul Bova vedremo Sofia Calabresi, interpretata dall’attrice Francesca Cavallin, che è la presidente della società sportiva Nova Lux. Gaia Messerklinger è invece Alessandra, la fisioterapista della squadra mentre Gianluca Gobbi, l’amico di Riccardo e consulente Nova Lux. Tra gli attori vedremo anche Nina Rima, modella e influencer che ha perso una gamba in un incidente stradale qualche anno fa.