Holland, il nuovo film con Nicole Kidman, arriva dal 27 marzo su Prime Video. Diretto da Mimi Cave, nel cast ci sono anche Matthew Macfadyen, Jude Hill e Gael García Bernal. Un thriller avvincente ed incalzante che vi porterà alla scoperta di segreti inconfessabili ambientati in una tranquilla e colorata città del Michigan. Scopriamo insieme qualcosa di più su questo prossimo titolo.

Holland – la trama del nuovo film di Prime Video

Holland sarà presto disponibile esclusivamente su Prime Video. Il film si prospetta ricco di suspense e tensione, destinato a tenere gli spettatori col fiato sospeso. La protagonista è Nancy Vandergroot (Nicole Kidman), una meticolosa insegnante e casalinga dalla vita apparentemente perfetta. Insieme al marito (Matthew Macfadyen) stimato pilastro della comunità e al figlio (Jude Hill) conducono infatti un’esistenza tranquilla nell’idilliaca Holland, nel Michigan, nota per essere la città dei tulipani. Tra feste, tradizioni e balli la comunità sembra trascorrere solo momenti spensierati e gioiosi, dove non esistono difficoltà o problemi rilevanti. Ben presto però, questa illusoria pace si trasforma in un incubo e i personaggi precipiteranno in una densa spirale di eventi oscuri e spietati.

Tutto cambia quando Nancy e il suo affabile collega (Gael García Bernal), iniziano infatti a nutrire alcuni sospetti su segreti a lungo celati, cominciando a investigare su alcuni eventi passati. Seguendo alcuni indizi, i due faranno delle scoperte davvero scioccanti, in cui capiranno che nulla nelle loro vite è veramente come sembra. Ogni loro prossima azione potrà quindi portare a delle conseguenze davvero pericolose, che potrebbero mettere a rischio la loro stessa vita e perdere tutto ciò a cui tengono.

Disponibile sulla piattaforma dal 27 marzo, Holland è diretto dalla visionaria regista Mimi Cave (Fresh). La sceneggiatura invece è stata affidata a Andrew Sodroski (Manhunt). Il team di produzione è composto da Kate Churchill, Peter Dealbert, Nicole Kidman e Per Saari.