Ospite da Francesca Fialdini, Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera ha raccontato la sua infanzia e condiviso un tenero ricordo della nonna Leonor. L’integerrimo giudice di Ballando con le Stelle 2025 si è lasciato intervistare da una delle concorrenti di questa edizione del programma di Milly Carlucci, condividendo racconti inediti e toccanti che hanno emozionato i presenti e i telespettatori a casa.

Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera: il racconto dell’infanzia

Un Guillermo Mariotto inedito quello che a Da Noi a Ruota Libera ha aperto il baule dei ricordi per parlare del distacco dal suo Paese, il Venezuela. Il giudice di Ballando con le Stelle ha infatti sottolineato: “E’ una ferita che non si rimargina”. Lo stilista, visibilmente commosso, ha poi proseguito dicendo: “Sono partito a 16 anni, quasi da fuggitivo. Ma ho avuto la fortuna di vedere mia madre sempre, tre mesi all’anno. Ci vogliamo bene, anche se ha un carattere tremendo!”. Aneddoti inaspettati. Non siamo abituati a vedere Guillermo Mariotto in queste vesti. Di solito è un giudice intransigente, un po’ sopra le righe, se vogliamo, ma soprattutto ironico. Nel programma di Francesca Fialdini, invece, abbiamo potuto conoscerlo sotto un altro punto di vista ed apprezzarne maggiormente il lato umano.

Mariotto ha poi evocato con tenerezza la figura più luminosa della sua infanzia: la nonna Leonor. Il giudice di Milly Carlucci ha detto: “Era l’anima della famiglia, ironica e piena di vita: sapeva farmi ridere fino alle lacrime, persino con i suoi silenzi. Era la nostra forza”.

La vita privata

Durante l’intervista si è poi parlato anche della vita privata di Mariotto passando dal matrimonio a 19 anni con una modella affascinante e ribelle, che inizialmente fu “un’amicizia con compromesso”, fino al legame speciale con la cagnolina Bimba, il suo “vero amore”.

Francesca Fialdini è riuscita a far abbandonare a Mariotto le palette con le votazioni che usa a Ballando con le Stelle, a metterlo a suo agio e a far emergere un lato più intimo. Lo stilista è così riuscito a lasciarsi andare e a condividere ricordi, affetti e nostalgie, mostrando tutta la sua umanità, la sua sofferenza e le sue emozioni.