Grey’s Anatomy 16 cast: fra conferme e grandi attese

Cosa accadrà in Grey’s Anatomy 16? Il cast sarà sempre lo stesso della straordinaria quindicesima stagione del medical drama più amato in tutto il mondo? Forse si o forse no. I fan stanno attendendo con ansia l’arrivo di maggiori notizie riguardanti gli attori confermati, ma a quanto pare c’è ancora molto da aspettare. Per ora solo due nomi sono stati dati per certi. Un terzo, quello di un attore molto amato, invece, è ancora in forte bilico. Di chi si tratta.

Grey’s Anatomy 16 cast: il rinnovo di Meredith Grey

Come farebbe ad esistere Grey’s Anatomy senza Meredith Grey? Impossibile pensare alla serie tv senza uno dei personaggi principale intorno alla quale sono state costruite tutte le varie vicende. L’attrice che interpreta la famosa dottoressa è stata confermata per altre due stagioni. La ABC l’ha legata a se con un contratto pluriennale. I fan possono dunque tirare un sospiro di sollievo. Grey’s Anatomy è nato con Meredith e molto probabilmente finirà con lei. La stessa Ellen Pompeo ha oltretutto detto, in diverse interviste, di non riuscire a lasciare il suo personaggio.

Altro personaggio, molto amato, che ha firmato il rinnovo del contratto è stato, per la gioia delle fan: Jackson Avery. Il dottor Avery rimarrà per altri due anni, ma di sicuro non con la continuità di un tempo. Come mai? Ebbene colui che lo interpreta è stato scritturato per un importantissimo lavoro a New York. Dovendosi dividere fra due scene, fra due set, pertanto, l’attore dovrà chiedere agli sceneggiatori di Grey’s Anatomy di trovar qualche piccola scappatoia, qualche piccola scusa che possa permettergli di allontanarsi dall’ospedale.

I fan però, anche in questo caso, possono dormire sonni tranquilli. Il contratto è stato comunque siglato. La nebbia in cui Avery si era perso alla fine della 15 stagione non l’ha inghiottito facendolo scomparire nel nulla.

Grey’s Anatomy 16: la firma tanto attesa

Che fine farà invece Alex Karev? L’attore che interpreta questo personaggio deve ancora rinnovare il contratto. Tutti gli appassionati del medical drama, che seguono la serie fin dalla prima stagione e che hanno imparato a conoscere Alex e lo hanno visto trasformarsi continuamente, stanno quindi tenendo il fiato sospeso.

Che ne sarà di lui? E’ vero che il personaggio pare già aver dato molto a Grey’s Anatomy, ma gli sceneggiatori potrebbero trovare ancora sviluppi interessanti per il suo personaggio. C’è infatti chi sogna di vedere Karev padre.