Il Grande Fratello Vip 2026 torna su Canale 5 con una nuova edizione del celebre reality che porta nella Casa personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della televisione, dei social e della musica. Il programma riaccende i riflettori sulla convivenza più seguita della TV, tra dinamiche imprevedibili, nomination, strategie e confronti destinati a far discutere il pubblico.

Alla guida dello show c’è Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare le vicende dei concorrenti e i momenti più accesi della Casa. Il cast, composto per ora da sedici protagonisti, riunisce volti già noti al pubblico televisivo e nuove personalità pronte a mettersi in gioco davanti alle telecamere.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello Vip 2026: quando va in onda, chi sono conduttrice e opinionisti, il cast completo dei concorrenti, dove seguire la diretta streaming e tutte le ultime news sul reality.

Grande Fratello Vip 2026: quando, conduttrice e opinionisti, concorrenti, diretta streaming e news

Grande Fratello Vip 2026, quando in tv: giorno e orario

Il Grande Fratello Vip 2026 torna in televisione su Canale 5 con appuntamenti in prima serata. Il reality debutta martedì 17 marzo 2026, con la puntata inaugurale prevista intorno alle ore 21:40.

Il programma prosegue poi con due serate settimanali, in onda martedì e venerdì sera, seguendo i concorrenti nella Casa tra convivenza, sfide, nomination e colpi di scena che porteranno progressivamente alle eliminazioni e alla finale. Le puntate sono visibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Conduttrice ed opinionisti del Grande Fratello Vip 2026

Il Grande Fratello Vip 2026 è condotto da Ilary Blasi, che torna alla guida del celebre reality show di Canale 5. In studio, al suo fianco, ci sono due opinioniste incaricate di commentare le dinamiche tra i concorrenti e i momenti più discussi della Casa: la giornalista Cesara Buonamici e la giornalista ed opinionista televisiva Selvaggia Lucarelli.

Cast concorrenti del GF Vip 2026

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 è stato annunciato da poco e, almeno per il momento, è composto da 16 concorrenti pronti a varcare la celebre porta rossa della Casa. Si tratta di un gruppo molto eterogeneo che unisce volti noti della televisione, dello spettacolo, della musica e dei reality.

Tra i partecipanti spiccano Antonella Elia, showgirl già protagonista del programma: nel 2020 ha preso parte al reality come concorrente classificandosi sesta, per poi tornare l’anno successivo nel ruolo di opinionista. Nella Casa entra anche Adriana Volpe, storica conduttrice televisiva che in passato ha partecipato al Grande Fratello Vip come concorrente e successivamente come opinionista.

Nel cast figura inoltre Alessandra Mussolini, ex parlamentare che nel corso degli anni si è divisa tra politica, televisione e spettacolo. A completare la presenza femminile troviamo Blu Barbara Prezia, modella e musicista di origini albanesi che nel 2023 ha partecipato a Pechino Express, Ibiza Altea, modella italoamericana nota anche per la partecipazione al reality internazionale Too Hot to Handle, e Francesca Manzini, imitatrice e comica molto popolare in radio e televisione. Nella Casa arriva anche Paola Caruso, showgirl conosciuta dal grande pubblico come la “Bonas” di Avanti un altro, e Lucia Ilardo, diventata nota per la sua partecipazione a Temptation Island.

Il gruppo dei concorrenti comprende anche diversi volti maschili provenienti dal mondo dello spettacolo e dei social. Tra questi Dario Cassini, attore e cabarettista noto per i suoi spettacoli comici e per le partecipazioni a programmi come Zelig e Colorado, e Marco Berry, illusionista e conduttore televisivo, storico inviato del programma Le Iene. Entra nella Casa anche Raimondo Todaro, ballerino di latinoamericano che per anni è stato uno dei maestri di Ballando con le Stelle e successivamente professore di danza ad Amici.

Nel cast non mancano esponenti della musica e del mondo digitale. Tra loro GionnyScandal, rapper e produttore discografico conosciuto soprattutto dal pubblico più giovane, e Renato Biancardi, imprenditore e cantante napoletano diventato virale sui social. Partecipano inoltre Giovanni Calvario, imprenditore noto per aver preso parte al reality L’amore è cieco, Raul Dumitras, volto televisivo visto a Temptation Island, e Nicolò Brigante, imprenditore siciliano diventato popolare come tronista di Uomini e Donne.

Un cast variegato che mescola esperienze televisive diverse e promette di portare nella Casa personalità molto differenti tra loro, pronte a confrontarsi tra convivenza, strategie e inevitabili colpi di scena.

La diretta streaming h24 del Gf Vip 2026

Oltre alle puntate in prima serata, è possibile seguire la vita dei concorrenti anche attraverso la diretta quasi continua della Casa. Il reality offre infatti una finestra live che permette al pubblico di osservare ciò che accade tra i protagonisti durante la giornata. La diretta H24 del Grande Fratello Vip è trasmessa in televisione su Mediaset Extra, canale del digitale terrestre dedicato al live dalla Casa, mentre online è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, con diverse regie che mostrano momenti e ambienti differenti della convivenza.