Il Grande Fratello Vip 2026 entra nella fase decisiva. Mancano soltanto quattro puntate alla finale del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo settimane di confronti, eliminazioni e televoti, il calendario si accorcia e ogni appuntamento diventa determinante per stabilire chi riuscirà ad arrivare fino all’ultima serata.
Grande Fratello Vip 2026, cambio programmazione: le ultime quattro puntate, stop al lunedì
Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre, che sarà anche l’ultimo raddoppio settimanale.
Il calendario verso la finale prevede:
- venerdì 13 novembre
- lunedì 16 novembre
- lunedì 23 novembre
- lunedì 30 novembre
La puntata del 30 novembre sarà quindi quella decisiva per conoscere il vincitore dell’edizione 2026.
Grande Fratello Vip, stop al doppio appuntamento del venerdì
Quella di venerdì 13 novembre sarà l’ultima puntata del Grande Fratello Vip in onda di venerdì. Dalla settimana successiva il reality di Canale 5 tornerà infatti al solo appuntamento del lunedì sera, con le puntate del 16, 23 e 30 novembre, data prevista per la finale. Si chiude quindi il periodo del doppio appuntamento settimanale.
Grande Fratello Vip 2026, chi sono i preferiti
Tra i preferiti degli utenti, al momento la classifica vede in testa Federica Morello con il 24,43%, seguita molto da vicino da Marina La Rosa con il 22,17% e Andreas Müller con il 20,59%.
Più distante Guendalina Tavassi, ferma all’8,82%, seguita da Valeria Marini con il 7,47%.
Federica, Marina e Andreas raccolgono insieme oltre il 67% delle preferenze espresse nel sondaggio.
Va ricordato però che Marina La Rosa e Guendalina Tavassi sono già finaliste, mentre il sondaggio non ha valore ufficiale e non coincide necessariamente con il risultato dei televoti.