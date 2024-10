Dal Grande fratello al Gran Hermano, il triangolo di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato condiviso con Javier Martinez trasloca nella Casa più spiata made in Spagna. Alla nona puntata del GF si registrava uno scambio di inquilini tra la Casa italiana e quella del gioco nella versione spagnola. L’ex allieva di Amici e il suo primo corteggiatore volavano a Madrid, sostituendosi alla new-entry nella Casa del GF, Maica Benedicto.

E il soggiorno nella Casa spagnola, a beneficio della popolarità dei gieffini italiani nel mondo, si impone tra i trend di risonanza internazionale, sui social. Complici, delle clamorose dichiarazioni, che segnano il “dietrofront” di Shaila e Lorenzo.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di nuovo vicini: il viaggio, dal Grande fratello al Gran Hermano

Desta clamore mediatico, soprattutto nel web, la dichiarazione dello status di singletudine da parte della Gatta e di Spolverato, seguita poi dal riavvicinamento intimo (l’ennesimo) tra loro nella Casa spagnola. Approdati in Spagna, per il soggiorno di almeno una settimana previsto come premio per essere i “preferiti del pubblico”, nella Casa del Gran Hermano Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sorprendono ancora una volta i loro fan. Alle presentazioni in onda sulle reti TV e streaming internazionali di Mediaset, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si dichiarano entrambi single e dal cuore libero. Questo, nonostante le frequentazioni intime con Javier ed Helena Prestes e il loro flirt lasciato in sospeso al centro del “triangolo” di Grande Fratello, che li attende al rientro dalla Spagna.

Il triangolo con Javier Martinez é a rischio

Incalzati dal conduttore Ion Aramendi sullo status sentimentale, Shaila sorprende i fan, prendendo le distanze da Javier dopo l’allontanamento da Lorenzo al GF. “Il mio cuore è pazzo, ma non ho un fidanzato, nessuno mi vuole”. Queste, le parole al reality spagnolo, che seguono il freno della ballerina ai sentimenti di Javier in onda nella nona puntata di Grande fratello prima del viaggio. “In questo momento non sento un trasporto al suo livello, ho cercato di essere più onesta possibile. C’è tanto trasporto fisico, mi piace ascoltarlo…Se lo aspetterò? Attualmente non credo”, dichiarava l’ex Amici, incalzata da Alfonso Signorini.

Dello stesso status di single si dichiara anche Lorenzo Spolverato, al Grande Hermano: “Anche io sono molto libero“, svela il gieffino con un sorriso sibillino, seduto vicino alla Gatta, in diretta al GH.

Ma non é tutto. A destare clamore mediatico é anche un’altra intima confidenza.

Lorenzo si dichiara alla Gatta: la “scottante” verità riaccende il flirt di Grande fratello!

Si tratta di un frame immortalato nei post più virali del momento. Una volta varcata la porta di Gran Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si riavvicinano, alimentando così la speranza nei cuori dei fan che sognano la nascita di un loro amore.

“Sei te che te ne sei voluto andare, io non stavo con Javier, ci ho limonato questa settimana”, fa sapere l’ex Amici a Lorenzo, in una ritrovata complicità tra i due italiani all’insaputa di Martinez. E avanza il corteggiamento serrato di Spolverato, che si dichiara ancora interessato alla Gatta, a detta dei più tra gli internauti: “Shaila se ora sono qui è perché non me ne sono mai andato, il mio cuore è rimasto lì”, le sussurra lui all’orecchio, nella Casa spagnola.

Insomma, il “triangolo” con il “terzo incomodo” Javier Martinez di Grande fratello può, quindi, dirsi a rischio: il Gran Hermano sembra riaccendere il fuoco della vicinanza tra Shaila e Lorenzo!