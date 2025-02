E’ calato il sipario sulla trentunesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 13 febbraio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 31a puntata del Grande Fratello di giovedì 13 febbraio 2025

La trentunesima puntata del Grande Fratello di giovedì 13 febbraio 2025 è iniziata con lo scontro tra Chiara e b contro Stefania Orlando. La coppia ha avuto da ridire sulla conduttrice apostrofandola come una opinionista di serie C; commenti che non piacciono nemmeno al padrone di casa che li riprende in diretta: “definire una professionista una gossippara, una opinionista di serie c, mi sembrano parole di un livore gratuito“. La Orlando si difende con classe ed eleganza precisando a Chiara: “credo che tu abbia espresso dei pareri su Javier, e lo dico perchè è una mia opinione, facendoti condizionare da Lorenzo e Shaila e vivi alle spalle delle coppia anche se Shaila ha un carattere molto forte“. Nella casa torna Yulia per riabbracciare il suo Giglio dopo diversi mesi, mentre Lorenzo e Helena si confrontano animosamente dopo il risultato del primo finalista del GF.

Ma non finisce qui, visto che in casa torna anche Pamela Petrarolo che ha abbandonato nella scorsa puntata la casa per un saluto ai compagni d’avventura. Poi si parla di Mariavittoria che si è ribellata alla coppia Lorenzo e Shaila che l’hanno accusata di tradimento solo perchè si è riavvicinata all’amica Amanda. Non mancano poi momenti emozionati e sorprese: l’ingresso del padre di Matteo e la lettera d’amore scritta da Mariavittoria a Tommaso. Infine la lite in diretta tra Helena e Javier dopo un acceso confronto di coppia con Chiara e Alfonso.

Chi è uscito ieri sera 13 febbraio 2025 dal Grande Fratello? Nessun eliminato

Durante la trentunesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva al televoto: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando. Il televoto era per votare il concorrente immune.

A trionfare è stata Jessica Morlacchi, la preferita del pubblico questa settimana.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 13 febbraio 2025

Durante la trentunesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Chiara, Alfonso, Iago, Shaila, Giglio, Amanda? Alla chiusura del televoto, il concorrente più votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

