Si è da poco conclusa la 42ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nuovi scontri nella casa, ma anche il verdetto del televoto con un concorrente eliminato e un nuovo televoto per decretare il secondo finalista di questa edizione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 7 marzo 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 42ima puntata del Grande Fratello 2024 di giovedì 7 marzo

La quarantunesima puntata del Grande Fratello di giovedì 7 marzo 2024 è iniziata con l’ennesimo scontro tra Simona Tagli e alcuni coinquilini. L’ingresso della showgirl ha creato molte tensioni nella casa in particolare con Greta, Alessio, Perla, Anita e tanti altri che definisce come «ragazzini con la bocca sporca di latte, io sono gentile con tutti, sto sempre là a lavare i piatti. Non c’è il rispetto, la considerazione». Greta si difende:

«io sono sempre gentile, mia mamma mi ha insegnato l’educazione, durante la giornata facciamo cose diverse e non ci becchiamo», ma anche Anita precisa: «sono rimasta molto delusa, mi aspettavo una persona più matura. Non si è lasciata raccontare a noi, le abbiamo chiesto tante cose sulla sua vita, lei di noi non sa nulla. E’ evanescente, durante il giorno fa il suo centro benessere».

Spazio poi ad Anita ed Alessio. L’intesa tra i due è sempre più intensa con Anita che ammette: «sto cercando di resistere, mi controlla la mattina a la sera, lui è un incubo, butta l’occhio per vedere dove sono». Immancabile il confronto a distanza tra Perla e Mirko che, dopo un momento di crisi, sembrano ritrovare la serenità. Non mancano gli scontri: prima Beatrice contro Anita e poi Federico contro Perla. Proprio per Federico una bella sorpresa: l’ingresso di mamma Carla.

Chi è uscito ieri sera 7 marzo 2024 dal Grande Fratello?

Durante la quarantaduesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto che questa settimana ha visto un concorrente eliminato dalla casa. Chi vuoi salvare tra Anita, Federico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona? Il concorrente meno votato dal pubblico è stata Grecia Colmenares. Ecco le percentuali di voto: Simona 25%, Letizia 17%, Greta 15%, Massimiliano 14%, Anita 12%, Federico 9%, Grecia 8%.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 7 marzo

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. In questa puntata si è votato per il secondo finalista. I concorrenti più votati sono Letizia, Rosy, Paolo e Anita.

Chi vuoi in finale Rosy, Letizia, Anita e Paolo? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il secondo finalista di questa edizione che sarà proclamato nella puntata di lunedì 11 marzo 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 7 marzo

