Milva, diva per sempre è un film documentario che vuole principalmente essere un omaggio ad una delle nostre interpreti musicali e attrici teatrali più grandi ed apprezzate in patria e all’estero. Scomparsa nel 2021, l’artista originaria di Goro ha profondamente segnato la storia dello spettacolo sia per l’innato talento che per la personalità fuori dal comune, oltre che per l’eleganza con la quale è stata capace di approcciarsi al pubblico che l’ha amata e seguita per decenni. Vi diciamo tutto quello che occorre sapere sulla pellicola, dove e quando vederla.

Milva, diva per sempre: omaggio ad una artista gigantesca

Maria Ilva Biolcati, nome d’arte Milva, nata a Goro il 17 Luglio 1939 e scomparsa il 23 Aprile 2021, è stata una cantante e un’attrice teatrale fra le più acclamate a livello internazionale. A distanza di tre anni esatti dalla morte, il piccolo schermo la ricorda con Milva, diva per sempre, un film biografico/documentario che ne ripercorre le tappe salienti della vita professionale e i momenti più significativi di quella privata.

Un percorso ricostruito attraverso le immagini e le parole delle persone a lei più care e vicine, la figlia Martina Corgnati, avuta dall’ex marito, e l’ultimo compagno, Massimo Gallerani. Ne viene fuori il ritratto per la maggior parte leggero e spensierato, pur con qualche tratto di drammaticità, di una donna complessa, poliedrica, innamorata dell’arte e del proprio lavoro, nonché della sua famiglia e degli amici.

Milva, diva per sempre si propone innanzitutto di far conoscere al pubblico il volto più umano e vero dell’artista celebre anche per la bellissima e iconica chioma rosso fuoco, senza omettere fragilità e timori.

Quando e dove vederlo in tv

Il documentario Milva, diva per sempre (2023) è firmato da Angelo Longoni. Va in onda in prima visione tv Venerdì 3 Maggio su Rai Tre a partire dalle 21.45. Un appuntamento che i fans della “Pantera di Goro” non possono mancare.