La 33ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo presentato da Alfonso Signorini, ha regalato tanti colpi di scena ed emozioni Una puntata che ha diviso ancora una volta la casa dove gli equilibri oramai si sono fatti sempre più precari. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 29 gennaio 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 33ima puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 29 gennaio

La trentatreesima puntata del Grande Fratello di lunedì 29 gennaio 2024 è iniziata con un nuovo scontro tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. L’attrice di Vivere in super led ha sottolineato: “è uno scontro tra civiltà: forma e sostanza. La forma ho l’impressione che lo scontro dell’altro giorno ha dimostrato una diversità di linguaggio, modalità, rispetto e contenuti notevole”. La replica dell’ex di Mirko non è tardata ad arrivare: “penso che possa fare del male, gioca tanto con le emozioni e debolezze delle persone, ho visto persone che sono rimaste male per delle offese che ha fatto nei loro confronti“. L’atteggiamento della Luzzi oramai è fuori controllo a tal punto da arrivare a confessare a Vittorio di aver paura che Perla possa “ucciderla”. Proprio Cesara Buonamici dallo studio è intervenuta: “trovo che c’è una accelerazione troppo forte, c’è un cambio di marcia forse fatto per gestire il consenso nella casa e anche fuori e questo mi sorprende anche perchè francamente i motivi da cui sono partiti sono zero. Ma tu dici ‘ho l’impressione che mi voglia uccidere, fa paura?’ ma fai sul serio?”.

Intanto nella casa la spaccatura è sempre più forte e si sono creati due schieramenti: uno a favore di Beatrice e uno a favore di Perla. Fiordaliso è pro Beatrice e si lascia andare al commento “Perla va eliminata” per poi ritrattare quanto detto durante la diretta. Più diretti e sinceri sono Massimiliano Varrese e Marco Maddaloni: “chiamarla boss, bulletta, anche no“. Una puntata non facile anche per Vittorio che è stato criticato da Letizia, Anita e Massimiliano che l’hanno invitato ad aprire gli occhi e a non farsi manipolare da Beatrice. Per fortuna spazio anche a grandi emozioni: prima è toccato a Federico riabbracciare il padre, mentre Greta in passerella ha ritrovato il fratello Josh.

Chi è uscito ieri sera 29 gennaio 2024 dal Grande Fratello?

Durante la trentatreesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio anche al verdetto del televoto con il nome del concorrente eliminato. Il pubblico da casa era chiamato a decidere chi salvare tra Fiordaliso, Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Alla fine il concorrente meno votato è stato Monia con solo il 5% delle preferenze del pubblico.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 29 gennaio

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. Anche questa settimana nessun immune, ma tutti i concorrenti sono contro tutti. I concorrenti più votati sono: Beatrice, Stefano, Letizia e Vittorio.

Chi vuoi salvare tra Beatrice, Stefano, Letizia e Vittorio? Il concorrente meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione nella prossima puntata di lunedì 5 febbraio 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 29 gennaio

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di lunedì 29 gennaio 2024: