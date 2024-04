Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 29 aprile 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 aprile 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La settimana parte col piede sbagliato a causa della Luna sarà dissonante che ha causato 48 ore di grigiore totale e di scarsa lucidità. E’ il caso di riprendersi nei giorni rimanenti della settimana. sottotono. Cercate di curare di più la forma fisica, questo vi aiuterà anche a stare bene con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Giove nel segno sta rendendo questo 2024 un po’ tortuoso e ricco di cambiamenti per il Toro. In genere le persone che appartengono a questo segno sono un po’ restie ad accettare le novità, ma ben presto vi renderete conto che ciò che avete lasciato, non va rimpianto. Venere sta per entrare nel segno favorirà i nuovi amori e renderà ancora più passionali le nuove storie.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Riscoprire la voglia e il desiderio di amare è fondamentale. Chi è reduce da una dolorosa separazione dovrà cercare di archiviare definitivamente il passato per aprire il proprio cuore al futuro. Non ha senso continuare a vivere di rimpianti e buttare via del tempo prezioso che non tornerà più. Cercate di liberare la vostra fantasia e apritevi al dialogo con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nelle prossime 48 ore ci sarà la Luna in opposizione a complicarvi un po’ la vita anche dal punto di vista finanziario. Cercate di gestire bene i vostri soldi evitando di correre rischi inutili magari avventurandovi in investimenti poco chiari. Oggi qualcuno potrebbe cercare di tirarvi dentro una polemica. Cercate di non stare al loro gioco e fatevi scivolare addosso le critiche. Attenti alle discussioni in famiglia che potrebbero degenerare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La settimana non è partita nel modo migliore. Dovrete fare maggiore attenzione all’amore con Venere contraria. Occorrerà molta più cautela soprattutto nelle relazioni interpersonali che potrebbero diventare molto conflittuali. Martedì Marte entrerà in buona posizione e questo gioverà al vostro benessere interiore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Luna e Venere in aspetto favorevole porteranno nuove soluzioni. In questo momento le scelte di lavoro sono quasi obbligate e non lasciano spazio ad improvvisazione o a cambiamenti, anche perché c’è ancora Saturno opposto a complicarvi la vita. Cercate di accettare le cose così come sono, perché ogni cambiamento repentino potrebbe rivelarsi controproducente per i vostri interessi. L’amore sta pian piano riprendendo quosta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questa giornata bisognerebbe cercare di schivare le polemiche e le persone fastidiose. Siete piuttosto stanchi e nervosi forse perché ciò che state facendo non vi piace affatto o perché vi state imbattendo in muri invalicabili che rappresentano per voi un ostacolo alle vostre ambizioni. Cercate di allontanare tutti i seccatori che non fanno altro che ricordarvi i vostri errori. E’ in corso una revisione generale della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete vittime di situazioni un po’ particolari che potrebbero causarvi diversi disagi. Magari qualcuno ha un esame da affrontare o una situazione da sistemare. Entro l’estate sarete chiamati a fare una scelta importante che riguarderà il lavoro. Soprattutto coloro che ultimamente hanno guadagnato poco, dovranno cercare di guardarsi attorno per trovare nuovi stimoli e nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La settimana è partita un po’ al rallentatore. Quell’ottimismo che normalmente caratterizza il vostro modo di pensare, sarà un po’ appannato dagli ultimi eventi che vi hanno un po’ sconfortato. Ben presto però arriverà una Luna in buon aspetto a rendere tutto più chiaro e a darvi una maggiore forza interiore. Cercate di non perdere il vostro innato ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna nel segno nelle prossime 48 porterà nuove ispirazioni ma anche belle soluzioni soprattutto per chi ha delle questioni in ballo da risolvere. Anche coloro che stanno affrontando delle traversie legali o burocratiche avranno una chance in più per risolvere i propri problemi. Anche in amore sta per arrivare una fase in cui dovrete prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Queste stelle vi invitano a liberarvi in fretta di tutti quei fardelli che per lungo tempo vi hanno ossessionato. Se avete accanto persone che vi complicano la vita, adesso è arrivato il momento di allontanarle definitivamente. Maggio sarà anche il mese da dentro o fuori per le coppie problematiche. Non è più il momento di fingere e di portare avanti storie che non funzionano. Adesso è l’ora dei confronti aperti e sinceri.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna in aspetto favorevole creerà terreno fertile per nuove iniziative soprattutto sul lavoro. Secondo l’Oroscopo del giorno, chi è ancora solo forse sta cercando nella parte sbagliata oppure è ancora prigioniero del passato. Queste stelle vi invitano ad aprirvi al futuro e a guardare con occhi nuovi la vita, cercando di creare quelle opportunità che vi serviranno per cambiare definitivamente registro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.