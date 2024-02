Si è da poco conclusa la 40ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo presentato da Alfonso Signorini. Una puntata ricca di colpi di scena, ma anche di emozioni e sorprese per i concorrenti oramai reclusi da 177 giorni. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda mercoledì 28 febbraio 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 40ima puntata del Grande Fratello 2024 di mercoledì 28 febbraio

La quarantesima puntata del Grande Fratello di mercoledì 28 febbraio 2024 è iniziata da un confronto: Massimiliano Varrese contro i giovani concorrenti della casa. Il ballerino ed attore è rimasto molto deluso dalle nomination dei suoi “«cercavo un confronto per il fatto che mi sono reso conto a mente fredda che, alla stretta finale, i giovani hanno deciso che sono quello da sacrificare per la nomination. Lo accetto, fa parte del gioco, ma si poteva anche fare un’altra nomination». Da Giuseppe Garibaldi a Paolo sino a Letizia sono tutti straniti dal suo comportamento compresa Anita che precisa: «lo conosco bene, ha un pò di permalosità. Penso che se la sia presa per la finale e per le nomination. Uno ha tutto il diritto di votare chi vuole e lo deve accettare».

Spazio poi all’amicizia tra Anita e Giuseppe Garibaldi arrivata ad un bivio. Tra le cause anche l’ingresso di Alessio con cui Anita ha molto legato. Intanto dubbi, paure e preoccupazioni pesano su Perla e Mirko che si confrontano a distanza, mentre Federico continua a dividere gli animi nella casa. Non solo scontri e confronti, ma anche tante emozioni. A cominciare dalla sorpresa del padre di Alessio fino all’emozionante linea della vita di Paolo che riabbraccia dopo cinque mesi la mamma Sandra.

Chi è uscito ieri sera 28 febbraio 2024 dal Grande Fratello?

Durante la quarantesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto che questa settimana ha visto il pubblico chiamato a scegliere il primo concorrente per la prossima eliminazione. Chi vuoi salvare tra Simona, Federico, Alessio, Grecia, Marco, Massimiliano e Paolo? Il concorrente meno votato dal pubblico è stato Massimiliano Varrese, il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione. Ecco le percentuali di voto: Simona con il 33%, Marco con il 17%, Paolo con il 15%, Federico con l’11%, Alessio con il 9%, Grecia con l’8% e Massimiliano con il 7%.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 26 febbraio

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. In questa puntata tutti i concorrenti contro tutti, unica eccezione Beatrice Luzzi prima finalista. I concorrenti più votati nella casa sono: Simona, Perla e Anita.

Chi vuoi salvare tra Simona, Perla e Anita? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 28 febbraio

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di mercoledì 28 febbraio 2024: