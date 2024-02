La 35ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha segnato l’uscita dalla casa di un amatissimo concorrente. Una puntata ricca di colpi di scena, ma anche sorprese e ritorni. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 12 febbraio 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 35ima puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 12 febbraio

La trentacinquesima puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio 2024 è iniziata con il triangolo amoroso tra Greta, Vittorio e Sergio. La ex tentatrice di Temptation Island ha immediatamente chiarito la sua posizione: “con Vittorio rapporto adolescenziale, non parliamo mai di cose pesanti. Con Sergio un rapporto di protezione facciamo discorsi profondi. Sono rapporti diversi, io sono una persona molto fisica, quando voglio bene lo dimostro fisicamente e mentalmente“. Sergio non ha nascosto il suo interesse verso Greta, ma ha precisato: “le triangolazioni non mi piacciono nelle relazioni umane. Greta è una persona solare e sincera, ci sono stati dei giochi di seduzione senza entrare nello specifico, ci guardiamo e scherziamo. Lei è libera di viversi tutte le amicizie che vuole anche perchè sembra che stiamo parlando di una relazione e non è così“.

Spazio poi al ritorno di Fiordaliso che è rientrata nella casa per riabbracciare la sua amica Beatrice Luzzi prima e poi tutti gli altri concorrenti che considera dei figli acquisiti. La cantante è stata poi protagonista di un momento emozionante in super led: grazie all’intelligenza artificiale, infatti, ha potuto parlare con la sua “lei” di 40 anni fa. Spazio anche a Perla e a nuove dichiarazioni su un possibile ritorno di fiamma con Vittorio. Non solo, la ex concorrente di Temptation Island ha incontrato in passerella la sorella Loana. Infine il confronto tra Beatrice e Vittorio che si sono allontanati all’interno della casa.

Chi è uscito ieri sera 12 febbraio 2024 dal Grande Fratello?

Durante la trentacinquesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto con il nome del concorrente eliminato dalla casa. Il pubblico da casa era chiamato a decidere chi salvare tra Beatrice, Vittorio, Stefano e Federico. Beatrice e Federico sono i primi due a salvarsi con rispettivamente il 30% e 29%.

In lizza per l’eliminazione restano Stefano e Vittorio. Alla fine è proprio Vittorio ad abbandonare definitamente la casa del GF con il 20%.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 12 febbraio

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. Anche in questa puntata tutti contro tutti. I concorrenti più votati nella casa sono: Beatrice, Stefano e Marco Maddaloni.

Chi vuoi salvare tra Beatrice, Stefano e Marco Maddaloni? Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 12 febbraio

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di lunedì 12 febbraio 2024: