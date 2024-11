Stasera, martedì 12 novembre 2024, va in onda un nuova puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio ritroveremo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli è chiamata a dare voce ai sentimenti dei social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Martedì 12 novembre 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con la dodicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata per tutti gli appassionati del reality show, visto che scopriremo il nome del prossimo concorrente eliminato. Cosa succederà?

Durante la puntata scopriremo cosa è successo ad Enzo Paolo Turchi; il coreografo e ballerino, marito di Carmen Russo, ha lasciato momentaneamente la casa per motivi personali. In realtà nella casa c’è chi ha ipotizzato che la scelta sia legata al gioco considerando che in diverse occasione Enzo Paolo aveva lamentato di essere stanco delle dinamiche nate tra le mura di Cinecittà. Intanto Luca Calvani nella casa ha criticato Ilaria e Pamela, le ragazze di Non è la Rai: «non dico che loro siano finte, però se l’accomodano un po’, capito? Vogliono essere amcihe di tutti, vogliono saper tutto, vogliono rimanere dentro, quindi, è difficile che si schierino. Loro vogliono essere amiche di tutti, vogliono sapere tutto e vogliono rimanere dentro. Si fanno andare bene tutto, è difficile che si schierino. E quindi ti dicono: ‘beviamoci una tisana e parliamone. Ieri ti odiavamo ma adesso vogliamo sapere perché non dovremmo odiarti. Ce lo spieghi?».

Ma non finisce qui, visto che questa sera nella casa entrerà Stefano Tediosi, l’ex tentatore di Temptation Island che ha iniziato una conoscenza con Federica Petagna. Si ricrea così anche quest’anno un triangolo amoroso dopo il grande successo di Mirko, Perla e Greta.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 12 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Clayton, Shaila e Mariavittoria?

Stando ai sondaggi al momento il concorrente più salvato dal pubblico è Mariavittoria Minghetti con il 55% seguita da Shaila Gatta con il 27%. Chiude la classifica Clayton Norcross con il 18%. Sarà l’ex attore di Beautiful ad essere eliminato?

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo il doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì, cambia ancora programmazione in vista del mese di novembre. Dopo la puntata del lunedì, Mediaset ha deciso di spostare il reality show al martedì sera. Dal 12 novembre, infatti, il GF andrà in onda il martedì sera prendendo così il posto di Temptation Island. Attenzione: il reality show ha già cambiato la sua programmazione, visto che la diretta con Alfonso Signorini è prevista solo il lunedì in prima serata su Canale 5. Per tutti i fan e gli appassionati del programma ricordiamo che le avventure dei concorrenti sono h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).