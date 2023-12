La 24ima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Due nuovi ingressi, nuovi scontri, ma anche emozioni fino all’abbandono di un concorrente. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 4 dicembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 24ima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 4 dicembre

La ventiquattresima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 4 dicembre è iniziata con il triangolo delle bermuda con protagonisti Mirko, Perla e Greta. Fuori e dentro la casa non si parla d’altro e durante la diretta Mirko ha avuto modo di confrontarsi con la ex Greta. Spazio poi ad una bella emozione per Alex Schwazer che riabbraccia la moglie e i figli. L’incontro con la famiglia destabilizza il campione che decide di abbandonare la casa del GF.

Durante la puntata si parla anche dello scontro tra Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Intanto proprio l’attrice di Vivere ha un momento di crisi: “sono un pò stanca e ho tanta nostalgia dei miei figli, ho bisogno di vederli negli occhi per capire come stanno, sono un pò in pena per loro e anche per i miei”. Una bella sorpresa poi per Paolo che riceve una lettera dal padre Danilo. Da segnalare anche l’ingresso di due nuovi concorrenti: Monia, la ex di Massimiliano Varrese, e Federico Massaro.

Chi è uscito ieri sera 4 dicembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello 2023 è stato comunicato il verdetto del televoto tra Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin.

Questa settimana il televoto non era ad eliminazione, ma il concorrente meno votato è il primo candidato al televoto. Il verdetto finale ha visto Perla Vatiero come la preferita del pubblico con il 55%, mentre Alex è il meno votato.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 4 dicembre

Durante la parte finale della puntata spazio alle nomination. Tra i concorrenti immuni: Beatrice e Vittorio salvata dal pubblico, mentre Massimiliano, Marco e Paolo sono quelli scelti dai concorrenti. Infine la scelta dell’opinionista Cesara Buonamici che salva Letizia. Dopo le nomination palesi e non i concorrenti più votati sono: Anita, Perla, Mirko, Sara .

Chi vuoi salvare tra Anita, Perla, Mirko e Sara? Il concorrente meno votato sarà eliminato durante la puntata di sabato 9 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 4 dicembre

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di lunedì 4 dicembre 2023: